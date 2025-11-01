Первая крупная авиакомпания в России разрешила стюардессам носить кроссовки

Авиакомпания S7 Airlines разрешила стюардессам носить кроссовки на борту

Tекст: Мария Иванова

Бортпроводники авиакомпании S7 Airlines официально перешли на новую форму, сообщает ТАСС.

Представители перевозчика отметили, что начиная с 1 ноября 2025 года стюардессам разрешено работать в кроссовках, а не только в привычных туфлях.

В пресс-службе S7 подчеркнули: «Бортпроводники S7 Airlines перешли на новую бортовую форму. Это важное событие для авиакомпании – последний раз S7 Airlines обновляла фирменный стиль в одежде членов кабинного экипажа в 2013 году».

По словам представителей компании, новая униформа отвечает принципу капсульного гардероба и нацелена на повышение комфорта сотрудников. В гардероб входят брюки, пиджаки, рубашки, жилеты, платья, футболки и трикотажный халф-зип из итальянской шерсти. Предметы одежды можно комбинировать, создавая до 17 вариантов формы для женщин и до 13 для мужчин.

В S7 Airlines добавили, что теперь бортпроводники могут выбирать между классической и более спортивной обувью, а из формы убрали банты и головные уборы, чтобы сделать ее максимально функциональной.

Весной 2024 года небольшая Smartavia также перешла на новую форму и стала первой авиакомпанией в России, которая включила в комплект формы кеды.

Ранее группа депутатов фракции «Новые люди» направила вице-премьеру Виталию Савельеву предложение запретить авиакомпаниям обязывать стюардесс работать исключительно в обуви на высоком каблуке.