Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.12 комментариев
Первая крупная авиакомпания в России разрешила стюардессам носить кроссовки
Авиакомпания S7 Airlines разрешила стюардессам носить кроссовки на борту
С ноября бортпроводники S7 Airlines начали носить новую форму, в которой теперь официально разрешены кроссовки для повышения удобства экипажа на рейсах.
Бортпроводники авиакомпании S7 Airlines официально перешли на новую форму, сообщает ТАСС.
Представители перевозчика отметили, что начиная с 1 ноября 2025 года стюардессам разрешено работать в кроссовках, а не только в привычных туфлях.
В пресс-службе S7 подчеркнули: «Бортпроводники S7 Airlines перешли на новую бортовую форму. Это важное событие для авиакомпании – последний раз S7 Airlines обновляла фирменный стиль в одежде членов кабинного экипажа в 2013 году».
По словам представителей компании, новая униформа отвечает принципу капсульного гардероба и нацелена на повышение комфорта сотрудников. В гардероб входят брюки, пиджаки, рубашки, жилеты, платья, футболки и трикотажный халф-зип из итальянской шерсти. Предметы одежды можно комбинировать, создавая до 17 вариантов формы для женщин и до 13 для мужчин.
В S7 Airlines добавили, что теперь бортпроводники могут выбирать между классической и более спортивной обувью, а из формы убрали банты и головные уборы, чтобы сделать ее максимально функциональной.
Весной 2024 года небольшая Smartavia также перешла на новую форму и стала первой авиакомпанией в России, которая включила в комплект формы кеды.
Ранее группа депутатов фракции «Новые люди» направила вице-премьеру Виталию Савельеву предложение запретить авиакомпаниям обязывать стюардесс работать исключительно в обуви на высоком каблуке.