Sitronics KT объявила о разработке малых беспилотных контейнеровозов
Компания Sitronics KT ведет разработку проектов малых беспилотных контейнеровозов для малых фидерных линий, такие «морские газели» позволят перевозить один контейнер, рассказал гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума «Транспорт России – 2025».
Компания Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов, которые должны использоваться на малых фидерных линиях, передает РИА «Новости». Генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин отметил, что такие суда смогут перевозить по одному двадцатифутовому или сорокофутовому контейнеру. Руководитель назвал их «морскими газелями», подчеркнув: «Это плавающий контейнер. Или, можно сказать, морская газель такая, которая взяла на себя один двадцатифутовый или сорокофутовый контейнер и пошла».
Шишенин сообщил, что основные разработки для подобных судов уже завершены, остается решить вопрос с системой швартовки. По его словам, эта система должна быть максимально надежной и не требовать дополнительных затрат для обслуживания или эксплуатации.
Проект ориентирован на повышение эффективности перевозок в сегменте малых морских маршруток, где автоматизация и небольшие размеры судов способны значительно ускорить логистику. В компании рассчитывают, что реализация проекта ускорит доставку грузов на короткие расстояния и откроет новые возможности для развития морской логистики.
