Navio представила беспилотный электрический шаттл L5 на AI Journey
В Москве на международной конференции AI Journey компания Navio презентовала новый автономный шаттл L5 с электродвигателем и модульной архитектурой, рассказали в компании.
Компания Navio впервые представила свой автономный шаттл L5 на международной конференции AI Journey, передает РИА «Новости». Новый шаттл работает на электротяге и оснащен модульной архитектурой интерьера, что позволяет адаптировать его для различных задач – от городского маршрута до трансфера в аэропортах, кампусах и курортных зонах. Максимальная вместимость составляет 36 пассажиров.
В пресс-службе компании отметили: «Отсутствие места водителя позволило создать свободное, комфортное и минималистичное пространство. Платформа шаттла – модульная, что позволяет адаптировать ее под различные вариации количества пассажиров. Конструкция отличается уникальным для сегмента пассажирских транспортных средств низким полом без перепадов высот в салоне».
L5 – второй прототип беспилотного транспортного средства Navio для дорог общего пользования, полностью спроектированный и собранный компанией. Внутри отсутствуют рабочее место и система управления для водителя. Управление шаттлом осуществляет AI-водитель на базе генеративного искусственного интеллекта, который, по гарантии разработчика, способен принимать безопасные решения в городской среде при любых сценариях движения.
