  • Новость часаМинистр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    Зачем Германии «последнее мирное лето»
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    Китай дал обещание не допустить возрождения японского милитаризма
    Министр армии США запланировал переговоры в России и на Украине
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Захарова заявила о причастности лидеров ЕС к «схемам Миндича»
    США депортировали 50 украинцев на родину
    Китай прекратил импорт японских морепродуктов
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    2 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    38 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    5 комментариев
    19 ноября 2025, 10:49 • Новости дня

    Navio представила беспилотный электрический шаттл L5 на AI Journey

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на международной конференции AI Journey компания Navio презентовала новый автономный шаттл L5 с электродвигателем и модульной архитектурой, рассказали в компании.

    Компания Navio впервые представила свой автономный шаттл L5 на международной конференции AI Journey, передает РИА «Новости». Новый шаттл работает на электротяге и оснащен модульной архитектурой интерьера, что позволяет адаптировать его для различных задач – от городского маршрута до трансфера в аэропортах, кампусах и курортных зонах. Максимальная вместимость составляет 36 пассажиров.

    В пресс-службе компании отметили: «Отсутствие места водителя позволило создать свободное, комфортное и минималистичное пространство. Платформа шаттла – модульная, что позволяет адаптировать ее под различные вариации количества пассажиров. Конструкция отличается уникальным для сегмента пассажирских транспортных средств низким полом без перепадов высот в салоне».

    L5 – второй прототип беспилотного транспортного средства Navio для дорог общего пользования, полностью спроектированный и собранный компанией. Внутри отсутствуют рабочее место и система управления для водителя. Управление шаттлом осуществляет AI-водитель на базе генеративного искусственного интеллекта, который, по гарантии разработчика, способен принимать безопасные решения в городской среде при любых сценариях движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве. В январе 2025 года были показаны предсерийные прототипы российского электромобиля «Атом». Электромобиль «Атом» к октябрю 2023 года собрал 36 тыс. предзаказов в России.

    18 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

    Путин: Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя

    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, подчеркнул президент Владимир Путин.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

    «Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

    Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

    Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

    Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    Комментарии (39)
    18 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Туск: Взрыв на железной дороге в Польше совершен гражданами Украины

    Туск заявил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские спецслужбы опознали двух украинских граждан, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной в ночь на 17 ноября, заявил глава правительства страны Дональд Туск.

    Премьер Польши Дональд Туск заявил в Сеймe, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины, передает РИА «Новости». По словам польского премьера, интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, машинист поезда на северо-востоке Польши обнаружил разрыв путей ночью в воскресенье.

    Инцидент произошел на железнодорожной линии, соединяющей Варшаву и пограничный переход «Дорохуск», по которой курсируют поезда на Украину. В момент происшествия в поезде ехали два пассажира и несколько сотрудников железной дороги. Никто в результате ЧП не пострадал.

    В понедельник Дональд Туск заявил, что на месте был взрыв. Позднее рядом обнаружили повреждение контактной сети.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.

    Комментарии (24)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    Силуанов сообщил о готовности ответить на конфискацию активов России Западом

    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе.

    Комментарии (27)
    18 ноября 2025, 12:00 • Новости дня
    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу

    Политолог Минченко: Власти Украины планировали покушение на Шойгу ради медийного эффекта

    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство при выборе потенциальной жертвы теракта и диверсии исходит из стремления достичь медийного эффекта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что целью предотвращенного покушения на Троекуровском кладбище в Москве был Сергей Шойгу.

    «Украинская сторона, планируя теракты и диверсии против российских политических деятелей, руководствуется логикой, которая основывается на медийности. То есть противник стремится выбрать цель для атаки таким образом, чтобы его гибель могла иметь громкий медийный эффект», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    На этом фоне собеседник напомнил об убийстве военкора Владлена Татарского, а также покушениях на Захара Прилепина, Александра Дугина. «Наши спецслужбы смогли сорвать планы против Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище. Но сложно судить, кто еще может сейчас находится в разработке у Киева», – сказал политолог.

    Ранее газета «Московский комсомолец» выяснила, что высокопоставленным чиновником, покушение на которого готовилось на Троекуровском кладбище в Москве, является секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

    На Троекуровском кладбище похоронены отец и мать государственного деятеля – Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна. Годовщина смерти последней – 12 ноября. На этом же кладбище похоронена сестра секретаря Совбеза Лариса Шойгу, которая скончалась в 2021 году, пишет «Коммерсант».

    Напомним, о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц ФСБ сообщила в пятницу. Имя чиновника не называлось. По данным ведомства, для теракта Украина завербовала нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых супругов с наркотической зависимостью. Предполагаемый куратор – Джалолиддин Шамсов – находится на Украине. В России он объявлен в розыск за убийство и незаконный оборот оружия.

    По словам участвовавшей в подготовке покушения женщины, они с мужем действовали по заданию человека по имени Руслан, с которым познакомились в интернете. Он попросил отвезти на кладбище и оставить у одной из могил вазу с цветами. Внутри была камера и, как предположил один из подозреваемых, взрывное устройство. В качестве вознаграждения за выполнение задания им пообещали метадон. Пару задержали, когда она возвращалась домой.

    Во время следствия силовики изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Signal. Киев под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах, заявили в ЦОС ФСБ.

    Президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что правоохранителям в этой связи нужно усиливать наблюдение за местами захоронения, а также вести агентурную работу.

    Комментарии (9)
    18 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железной дороге

    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности ко взрыву на железнодорожных путях, сообщает радиостанция RMF FM.

    Министр Косиняк-Камыш заявил в эфире радиостанции RMF FM, подчеркнул, что полная уверенность в виновнике появится только после поимки исполнителей. По словам Косиняка-Камыша, анализируя происшествия в Польше и Европе, «все следы ведут на восток – в Россию», передает Lenta.ru.

    Тем не менее, глава национальной обороны Польши никаких доказательств вины России не привел.

    Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.


    Комментарии (36)
    18 ноября 2025, 19:08 • Новости дня
    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе

    NASA анонсировало открытый брифинг из-за межзвездного объекта 3I/ATLAS

    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе
    @ nasa.gov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    NASA готовит открытую для прессы презентацию, чтобы обсудить уникальный межзвездный объект 3I/ATLAS возрастом более 7,5 млрд лет и его аномальные особенности.

    NASA намечает провести брифинг, посвященный изучению межзвездного объекта 3I/ATLAS, пишет РИА «Новости». Брифинг объявлен открытым для СМИ и будет доступен в онлайн-трансляции.

    В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН уточняют, что подробный состав готовящихся к публикации материалов не раскрывается, однако среди них могут оказаться ранее закрытые снимки космической камеры HiRISE, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, функционирующей на орбите Марса. Эти изображения называют самыми точными из существующих для объекта 3I/ATLAS.

    Объект 3I/ATLAS впервые заметили 1 июля, и исследования показали, что это межзвездная комета, диаметр комы которой достигает 24 километров. По предварительным оценкам специалистов, возраст уникального объекта превышает 7,5 млрд лет, что делает его старше Солнца примерно на три миллиарда лет. В сентябре астрофизик Ави Леб заявил о проявлении «аномальной эволюции» объекта 3I/ATLAS, которая выразилась в изменении его цвета при пролете через Солнечную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 километров в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    Комментарии (37)
    19 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим во вторник попытался нанести ракетный удар с помощью четырех американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Воронежу, в ответ ВС России поразили место запуска ракетами ОТРК «Искандер», сообщило Минобороны России.

    Украинская сторона в 14.31 мск 18 ноября попыталась ударить по гражданским объектам в Воронеже ракетами ATACMS, все четыре запущенные ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-400, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Обломки американских ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и на один частный дом.

    Мирные граждане не пострадали.

    Воздушная разведка оперативно установила место запуска ATACMS в Харьковской области, им оказался населенный пункт Волосская Балаклея, находящийся в 50 километрах к юго-востоку от Чугуева.

    Там засекли две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня MLRS.

    ОТРК «Искандер-М» ударил по этой позиции, две установки MLRS с боекомплектом и личным составом были уничтожены. ВСУ потеряли боевые расчеты в количестве до 10 человек, заключили в Минобороны.

    Также в ночь со вторника на среду над Воронежской областью сбили 14 украинских БПЛА. Всего же за этот период над Россией поразили 65 украинских дронов.

    Комментарии (3)
    18 ноября 2025, 12:48 • Новости дня
    Euractiv: Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть

    Каллас выступила против плана фон дер Ляйен по созданию разведывательного отдела

    Euractiv: Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Год спустя после назначения глава европейской дипломатии Кая Каллас сталкивается с острым дефицитом бюджета и внутренними конфликтами, включая споры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен по поводу создания нового разведывательного подразделения, отмечает Euractiv.

    Кайя Каллас, возглавляющая Европейскую службу внешних связей, вынуждена искать дополнительные финансовые ресурсы из-за сокращения бюджета, передает Euractiv.

    Накануне Каллас выразила несогласие с планом главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен создать разведывательный центр в Берлемоне, считая, что такой шаг приведет к дублированию функций и нехватке ресурсов.

    «Мы не можем рассчитывать сохранить роль Европы в мире при сокращающихся реальных ресурсах», – заявила Каллас.

    Отношения между бывшим премьер-министром Эстонии и главой Еврокомиссии остаются напряженными, что стало явно после того, как фон дер Ляйен заблокировала попытку Каллас вернуть в Европейскую службу высокопоставленного чиновника Мартина Зельмайра.

    Каллас также столкнулась с проблемами в управлении структурой: некоторые затраты на безопасность за рубежом были заморожены или отменены, что создает риски для персонала ЕС. Также Каллас ищет возможности перераспределить средства, обращая внимание на бюджеты других департаментов.

    Внутри Евросоюза Каллас обвиняют в отсутствии яркой политической линии и потере опытных сотрудников, таких как Симон Мордью, который перешел работать в кабинет фон дер Ляйен. Ключевой проблемой для Европейской службы внешних связей остается отсутствие автономных финансовых инструментов, поскольку основные бюджетные решения принимаются другими частями Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила планы по созданию отдела разведки и безопасности в генеральном секретариате.

    Урсула фон дер Ляйен передала свои полномочия на саммите ЕС–СЕЛАК Кае Каллас из-за нехватки лидеров.

    При этом между Урсулой фон дер Ляйен и Кае Каллас вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.

    Комментарии (6)
    18 ноября 2025, 20:55 • Новости дня
    Эксперт: Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии

    Эксперт Мочалов объяснил, почему креветки стали стоить дешевле красной рыбы

    Эксперт: Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии
    @ IMAGO/Filippo Carlot/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Рынок креветок недавно пережил кризис перепроизводства. А производители семги столкнулись с неблагоприятными климатическими явлениями в Тихом океане и лососевыми вшами. Поэтому креветки теперь стоят дешевле красной рыбы, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.

    «На внутреннем российском рынке достаточный объем красной рыбы, креветок и другой деликатесной продукции. Потребности закрываются добычей дикого лосося и креветок, аквакультурой (выращивание на рыбных фермах) и импортом. Красная рыба и креветки – продукция высокого ценового сегмента, но внутри него есть градация», – говорит Мочалов.

    Если сравнивать аквакультурный лосось (семгу и форель) и креветки, то вторые дешевле за счет более широкого предложения и спроса, продолжает собеседник. Семгу производят в России и импортируют (в основном из Чили), это премиум-сегмент. Форель дешевле за счет большего объема отечественного и импортного предложения. В России ее выращивают по всей стране, а импортную поставляют из Турции и Китая.

    По его словам, 2023-2024 годы были сложными для производителей аквакультурной семги. Климатическое явление Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат) сократило перуанский вылов анчоусов и повысил цены на корма для рыбы, а лососевые вши (мелкие ракообразные эктопаразиты, поражают лососевых, являются причиной высокой смертности молодых рыб – прим. ВЗГЛЯД) уменьшили производство в Норвегии.

    «У аквакультурных креветок короткий цикл производства. В 2023 и 2024 годах цены были низкими из-за перепроизводства, поэтому в прошлом году Эквадор даже начал сокращать их выпуск. На рынок повлияли также антидемпинговые тарифы США против азиатских производителей, снижение спроса в Китае. Кроме того, европейский рынок сейчас достаточно насыщен», – делится Мочалов. На российском рынке вылов креветок держится на уровне прошлого года – около 25 тыс. тонн, поясняет эксперт. Основными же зарубежными поставщиками сейчас являются Эквадор, Вьетнам, Иран, Индия, Индонезия, КНР, Саудовская Аравия.

    «По данным маркетинговых агентств, рыба и морепродукты все чаще позиционируются как удовольствие и «вкусняшки», что создает возможность для роста. В категорию входят красная и черная икра, роллы, суши, охлажденная и слабосоленая рыба. Растет спрос на белковую продукцию как на качественную и «чистую» пищу. Сегмент морепродуктов растет, а обычная рыба среднего и нижнего ценового сегмента проседает: покупатели выбирают продукцию «вкусно-деликатесно». Люди, действительно, начали оценивать качество и закреплять свои предпочтения за конкретным продуктом/брендом», – замечает аналитик.

    Мочалов подчеркивает, что производители сейчас предлагают большой ассортимент рыбы и морепродуктов, поэтому важно отбросить стереотипы и присмотреться к рыбным полкам, на которых много полезной и доступной рыбы: минтая, пикши, хека, путассу, наваги.

    Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков исключил вероятность плохой лососевой путины на ближайшие годы. Он отметил, что для отрицательных тенденций отсутствуют предпосылки.

    Комментарии (12)
    18 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    Марочко: ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции, в том числе на Сумском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование ВСУ приняло решение направлять женщин в штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за нехватки личного состава. В эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Андрей Марочко заявил, что информация о переброске женщин поступает сейчас с этого участка фронта.

    Марочко уточнил, что решению способствовали вынужденные переброски подразделений ВСУ с одного направления на другое. Первоначально части перемещались с Запорожья в Сумскую область на фоне обострения ситуации, затем – в Купянск после начала активных боевых действий там.

    По словам Марочко, одновременные активные действия российских войск на нескольких направлениях оказали серьезное давление на украинское командование. Эксперт подчеркнул, что оперативная обстановка остается напряженной в Харьковской области, Запорожье и Днепропетровске, что говорит о масштабности боев на фронте. Он указал, что стратегическая инициатива сейчас у российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска не достигли успеха.

    Он спрогнозировал перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области.

    Командование 129-й бригады Украины привлекает женщин-военнослужащих, направляя их на позиции в качестве водителей из-за массового дезертирства среди мужчин.

    Комментарии (10)
    18 ноября 2025, 17:35 • Новости дня
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Польше традиционно обвиняют Россию во всех бедах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что Варшава оправдывает и покрывает гражданина Украины, подозреваемого во взрывах на газопроводах «Северный поток».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, Туск объяснял действия задержанного тем, что если у них есть благие цели, то допустима даже террористическая деятельность. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Песков также прокомментировал обвинения в адрес Москвы по поводу диверсии на железной дороге в Польше. Он заметил, что Россию традиционно обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, особенно в Польше, где, по его словам, «все пытаются бежать впереди паровоза европейского».

    Он подчеркнул, что если поляки и немцы продолжат покрывать причастность украинцев к диверсиям на объектах инфраструктуры, то это может привести к определенным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские спецслужбы опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной.

    Инцидент произошел на участке железной дороги между Варшавой и пунктом «Дорохуск» ночью, когда в поезде находились два пассажира и несколько сотрудников железной дороги, но никто не пострадал.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к этому взрыву.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    @ Ukraine Presidency/Planet Piх/ZUMA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Оппоненты Владимира Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки главы ОП Андрея Ермака, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее фракции «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали увольнения Ермака и правительства, а также создания новой коалиции в парламенте.

    «Псевдооппозиционные «Европейская солидарность» и «Голос» все последние годы находились под постоянным давлением – Зеленский последовательно зачищал политическое пространство. Теперь его оппоненты почувствовали ослабление поддержки Банковой со стороны Запада и используют этот момент для ответных действий», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, экс–президент Украины Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) отличается расчетливостью и злопамятностью. «Он видит, что настало время отобрать у Зеленского часть властных полномочий, и эти планы имеют под собой почву. Запад вполне может инициировать отставку Ермака для улучшения общественно–политического фона на Украине», – считает аналитик.

    «К слову, Зеленский не случайно назвал свою команду «офисом президента». Это должно было создать иллюзию исключительно исполнительных функций. На практике же Ермак обладает беспрецедентными для главы украинской администрации полномочиями, что не нравится местной псевдооппозиции», – детализировала Шеслер.

    «Естественно, «Европейская солидарность» и «Голос» представят происходящее как результат своей работы, наращивая таким образом политический вес. Отставка Ермака ослабит «Слугу народа», а часть управленческих функций перейдет к оппонентам правящей партии», – спрогнозировала собеседница.

    Эксперт отметила, что «Европейская солидарность» и «Голос» сохраняют определенную поддержку в Брюсселе и Вашингтоне: «Ее пока недостаточно для свержения Зеленского, но для удара по его ближайшему окружению – вполне».

    Что касается выгод для России, политолог считает маловероятным влияние украинских политических процессов на ход СВО: «Военные действия продолжаются не по воле Зеленского или его окружения. Пока Запад рассматривает Россию как геополитического противника, война будет вестись украинскими руками».

    Ранее парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

    Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.

    Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

    Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.

    Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (признан экстремистом).

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    @ PRZEMYSLAW PIATKOWSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участие Киева в очередной диверсии, на этот раз на железной дороге Польши, крайне примечательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Представитель Кремля подчеркнул, что постоянно появляются сведения о причастности граждан Украины к актам саботажа и терроризма на объектах критической инфраструктуры, передает ТАСС.

    Песков добавил: «Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен».

    Он отметил, что подобные действия являются тревожным сигналом для стран Европы, включая Польшу, Германию и Францию, а также напомнил о «Северных потоках».

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Спецслужбы Польши опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    На кладбище Львова осталось всего 20 мест для боевиков ВСУ

    СМИ: На почетном кладбище Львова осталось лишь 20 мест для бойцов ВСУ

    На кладбище Львова осталось всего 20 мест для боевиков ВСУ
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Львове осталась всего 20 свободных мест на Поле почетных захоронений, где хоронят боевиков ВСУ, власти города ищут новые места для могил, сообщают украинские издания.

    На Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове осталось лишь 20 свободных могильных участков для «захисников». Этот участок рассчитан на 1300 мест. Всего на кладбище приблизительно 300 тыс. могил, однако свободная земля также практически закончилась, пишет KP.RU со ссылкой на портал УНИАН.

    Управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко сообщил, что в ближайшее время городская администрация представит детали нового участка для почетных захоронений.

    Местные чиновники не сообщают, сколько именно свободных мест еще остается на самом Лычаковском кладбище в целом. Украинские СМИ подчеркивают, что кладбище приблизилось к полной заполненности, и городские власти вынуждены срочно искать новую территорию для погребений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в открытых источниках появились кадры крупного кладбища неопознанных украинских военнослужащих «Деевка-2» у Днепропетровска.

    Ранее украинский блогер Анатолий Шарий утверждал, что украинские власти хоронят солдат как неизвестных на новом кладбище под Киевом, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам.

    Украинские кладбища сталкиваются с нехваткой мест для захоронений, а Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших солдат ВСУ, отмечает французская газета Le Monde.

    Комментарии (12)
    18 ноября 2025, 14:19 • Новости дня
    Ozon и Wildberries ответили на идею ограничить скидки на маркетплейсах
    Ozon и Wildberries ответили на идею ограничить скидки на маркетплейсах
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Маркетплейс Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой – часть программы лояльности, а Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    Скидки при оплате товаров определенной банковской картой – это программа лояльности, в которую инвестирует банк, заявили в пресс-службе Ozon, передает ТАСС.

    В компании пояснили, что подобные инструменты, как кешбэки и бонусные программы, есть у различных игроков рынка, а также отметили важную социальную функцию таких скидок – возможность экономии для покупателей по всей стране, в особенности в малых городах.

    В Ozon также сообщили, что для исключения злоупотреблений недавно была открыта собственная программа лояльности, к которой может присоединиться любой банк. Условия участия одинаковы для всех банков, включая Ozon Банк, средства партнеров полностью идут на снижение цены для клиентов. Такой механизм, по словам представителей Ozon, сохраняет финансовую выгоду для покупателей.

    В пресс-службе Wildberries и Russ предложения ограничить скидки на маркетплейсах назвали абсурдными и сравнили их с навязыванием скидок отдельным магазинам. В компании раскритиковали закрытость обсуждений инициативы Центрального банка, отметив, что меры негативно скажутся на миллионах покупателей по всей России.

    «От запрета скидок пострадают миллионы потребителей», – подчеркнули в Wildberries.

    В Wildberries добавили, что регулирование должно быть справедливым и охватывать все отрасли, чтобы избежать появления условий для регуляторного арбитража.

    Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла 1,5 трлн рублей в этом году.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе должна оставаться одинаковой вне зависимости от выбранного способа оплаты.

    Комментарии (13)
