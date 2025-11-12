То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
В России создали ИИ для распознавания промышленных дронов
Российские студенты создали ИИ-систему акустического распознавания промышленных дронов
Российские студенты создали систему акустического распознавания, основанную на искусственном интеллекте, которая может применяться для промышленных дронов, что позволит определять движение беспилотника в любых условиях.
Российские студенты создали систему на базе искусственного интеллекта, способную по звуку распознавать промышленные дроны, передает РИА «Новости».
Решение использует акустический след для обнаружения движения беспилотника даже при плохих погодных условиях и наличии физических препятствий.
Как сообщил руководитель проекта Ян Овчинников, уже прошли предварительные тесты и команда готовится к первым пилотным внедрениям на реальных объектах.
«Проведены предварительные испытания; готовимся к пилотам на реальных промышленных объектах. Нейросеть обучена на обширном дата-сете. Следующая цель – подтвердить метрики качества», – подчеркнул он.
Разработка основывается на алгоритмах машинного обучения, что позволяет работать в сложной среде и выявлять дроны вне зависимости от видимости. Проект включен в акселерационную программу федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», оператором которой выступает Платформа НТИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали разрабатывать гибридные спутниковые группировки для беспилотных летательных аппаратов.
К 2032 году искусственный интеллект планируют сделать обязательным элементом всех классов беспилотных авиационных систем.
Летом в стране создали центр для развития космических технологий НТИ.