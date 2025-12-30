В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Росэнергоатом сообщил о полной остановке Билибинской АЭС на Чукотке
Билибинская АЭС завершила промышленную эксплуатацию, ее последний, четвертый по счету энергоблок выведен из работы, сообщил Росэнергоатом.
Билибинская атомная электростанция завершила этап промышленной эксплуатации, заявили в компании, передает ТАСС.
Последний энергоблок № 4 был остановлен 30 декабря, после чего станция впервые в истории России полностью прекратила работу всех своих блоков.
Статус ядерного объекта за станцией сохраняется, однако она теперь работает без генерации энергии.
В течение декабря были поэтапно остановлены энергоблоки 2, 3 и 4 с реакторами ЭГП-6, а блок 1 прекратил работу еще в 2018 году. Отработавшее ядерное топливо с первого блока уже хранится в бассейне выдержки, а топливо остальных блоков будут перемещать на хранение в течение ближайших двух лет.
Сейчас электро- и теплоснабжение Чаун-Билибинского энергоузла обеспечивается плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов» в Певеке – самом северном городе страны, которая полностью изменила схему энергоснабжения после останова Билибинской АЭС.