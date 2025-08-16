Фонд НТИ пообещал внедрить ИИ в беспилотники с 2032 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в фонде, внедрение искусственного интеллекта во все классы беспилотных авиационных систем к 2032 году станет промышленным и нормативным стандартом, передает ТАСС.

По словам источников, близких к проектной группе, с 2027 года начнется переход от традиционного программного управления к гибридным моделям с участием ИИ-агентов, которые обучаются на данных реальных полетных ситуаций и критических инцидентов. Далее, начиная с 2029 года, планируется ввести сертификационные требования к ИИ-модулям, работающим в системах принятия решений БАС.

В фонде НТИ подчеркнули, что уже сейчас искусственный интеллект способен выполнять не только навигационные задачи и предотвращать столкновения, но и анализировать аэрометеоусловия, оптимизировать маршруты в реальном времени, адаптироваться к действиям других воздушных объектов и координировать групповую работу дронов.

Представители профильных ведомств и промышленных компаний подтвердили, что уже ведется работа над нормативно-правовым механизмом в рамках Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года. В фонде добавили, что наличие ИИ-модуля может стать обязательным для всех типов БАС, получающих доступ к общему воздушному пространству после 2030 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с искусственным интеллектом. Китай предложил создать новую международную организацию для регулирования и развития искусственного интеллекта. Крестный отец ИИ Джеффри Хинтон призвал принять меры по предотвращению уничтожения человечества машинами.