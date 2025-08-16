В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.6 комментариев
Фонд НТИ пообещал внедрить ИИ в беспилотники с 2032 года
В России к 2032 году искусственный интеллект планируют сделать обязательным элементом всех классов беспилотных авиационных систем, включая новые стандарты, сообщили в фонде НТИ в кулуарах «Архипелага-2025», который проходит в рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего».
Как сообщили в фонде, внедрение искусственного интеллекта во все классы беспилотных авиационных систем к 2032 году станет промышленным и нормативным стандартом, передает ТАСС.
По словам источников, близких к проектной группе, с 2027 года начнется переход от традиционного программного управления к гибридным моделям с участием ИИ-агентов, которые обучаются на данных реальных полетных ситуаций и критических инцидентов. Далее, начиная с 2029 года, планируется ввести сертификационные требования к ИИ-модулям, работающим в системах принятия решений БАС.
В фонде НТИ подчеркнули, что уже сейчас искусственный интеллект способен выполнять не только навигационные задачи и предотвращать столкновения, но и анализировать аэрометеоусловия, оптимизировать маршруты в реальном времени, адаптироваться к действиям других воздушных объектов и координировать групповую работу дронов.
Представители профильных ведомств и промышленных компаний подтвердили, что уже ведется работа над нормативно-правовым механизмом в рамках Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года. В фонде добавили, что наличие ИИ-модуля может стать обязательным для всех типов БАС, получающих доступ к общему воздушному пространству после 2030 года.
