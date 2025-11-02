Новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву

Tекст: Вера Басилая

Новый посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Москву. В ближайшее время дипломат официально начнет выполнение своих обязанностей. Посольство Израиля подтвердило факт прибытия, передает ТАСС.

Информацию о том, что предыдущий посол Симона Гальперин уже покинула Россию, также подтвердили в дипмиссии. Ранее сообщалось, что она завершила работу досрочно из-за перехода на новую должность.

Одед Йосеф имеет значительный дипломатический опыт, ранее занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Он работал послом в Кении и трудился в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

Симона Гальперин с ноября 2024 года работала послом Израиля в России, после чего была назначена руководителем европейского департамента МИД Израиля и заместителем генерального директора.

Ранее комиссия по назначению глав диппредставительств Израиля решила назначить главу департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа новым послом страны в Москве.