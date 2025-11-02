С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.2 комментария
Новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву
В Москву прибыл новый посол Израиля Одед Йосеф, который вскоре приступит к своим обязанностям, сменив Симону Гальперин.
Новый посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Москву. В ближайшее время дипломат официально начнет выполнение своих обязанностей. Посольство Израиля подтвердило факт прибытия, передает ТАСС.
Информацию о том, что предыдущий посол Симона Гальперин уже покинула Россию, также подтвердили в дипмиссии. Ранее сообщалось, что она завершила работу досрочно из-за перехода на новую должность.
Одед Йосеф имеет значительный дипломатический опыт, ранее занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Он работал послом в Кении и трудился в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.
Симона Гальперин с ноября 2024 года работала послом Израиля в России, после чего была назначена руководителем европейского департамента МИД Израиля и заместителем генерального директора.
Ранее комиссия по назначению глав диппредставительств Израиля решила назначить главу департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа новым послом страны в Москве.