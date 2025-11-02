  • Новость часаПушилин заявил о критической ситуации для ВСУ в Димитрове
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 20:11 • Новости дня

    Новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    В Москву прибыл новый посол Израиля Одед Йосеф, который вскоре приступит к своим обязанностям, сменив Симону Гальперин.

    Новый посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Москву. В ближайшее время дипломат официально начнет выполнение своих обязанностей. Посольство Израиля подтвердило факт прибытия, передает ТАСС.

    Информацию о том, что предыдущий посол Симона Гальперин уже покинула Россию, также подтвердили в дипмиссии. Ранее сообщалось, что она завершила работу досрочно из-за перехода на новую должность.

    Одед Йосеф имеет значительный дипломатический опыт, ранее занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Он работал послом в Кении и трудился в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

    Симона Гальперин с ноября 2024 года работала послом Израиля в России, после чего была назначена руководителем европейского департамента МИД Израиля и заместителем генерального директора.

    Ранее комиссия по назначению глав диппредставительств Израиля решила назначить главу департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа новым послом страны в Москве.

    31 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, в письме президенту России Мадуро якобы просил Москву оказать помощь в модернизации оборонительных радаров, ремонте боевых самолетов и поставках ракетных систем.

    Отдельное письмо направлено председателю КНР Си Цзиньпину. В нем Мадуро предлагает «расширить военное сотрудничество» между Каракасом и Пекином для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой». Он попросил ускорить производство китайских радиолокационных систем, чтобы укрепить обороноспособность страны.

    Кроме того, венесуэльский министр транспорта Рамон Селестино Веласкес, согласно документам, координирует поставки из Ирана военного оборудования, включая беспилотники с дальностью до одной тысячи  километров, системы пассивного обнаружения и устройства для подавления GPS-сигнала.

    Издание отмечает, что для Мадуро обращение к России, Китаю и Ирану – это попытка укрепить оборонные возможности и сохранить политическую поддержку союзников на фоне возможного обострения отношений с США.

    В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне, объясняя это операцией против наркоторговли. В регион направлены корабли, беспилотники и авианосец USS Gerald Ford. Каракас отвергает обвинения Вашингтона и называет действия США «актом агрессии».

    Ранее Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.

    1 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США

    СМИ сообщили о сотрудничестве пропавшего бизнесмена Усольцева с США

    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США
    @ Ирина Усольцева/VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава пропавшей в сентябре красноярской семьи Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения в финансовой и налоговой сферах, а в 1990-х годах участвовал в американской программе, сообщают СМИ.

    Компании Усольцева, в том числе ООО «Международный Центр Развития-Железногорск», оказывались в центре внимания контролирующих органов, передает Ura.Ru со ссылкой на «112». В конце 1990-х годов предприниматель был включен в программу «Инициатива атомных городов», которую реализовывал Департамент энергетики США на территории Железногорска.

    После этого периода Усольцев стал активно высказываться с критикой в адрес российской власти, отмечая, что экономическая политика в стране ведет к упадку. В интервью за 2015 год Усольцев резко отзывался о положении экономики России.

    Напомним, в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.

    Волонтеры 14 октября прекратили поиски семьи Усольцевых. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о шансах найти семью после схода снега.

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    31 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич, осужденный на восемь лет и помилованный президентом в 2023 году, признался в сотрудничестве со спецслужбами страны, о чем высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки. Потому что белорусские партизаны», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в конце мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал участника признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича, осужденного на восемь лет. Позже Лукашенко объяснил, что решение о помиловании Протасевича принято, поскольку тот выполнил все обещанное.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября о связях считавшегося оппозиционером Романа Протасевича с белорусской разведкой. Чуть позже и Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке.


    1 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    @ IMAGO/Michael Gstettenbauer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие клиенты из России и Белоруссии получили письма от банка Revolut с требованием предоставить вид на жительство или гражданство Евросоюза для продолжения банковского обслуживания.

    В случае отсутствия этих документов банк уведомил о закрытии счетов до конца года, передает «Фонтанка». Цитируя сообщение банка, клиенты сообщают, что им запрещено пополнять баланс, расплачиваться картой, снимать наличные и осуществлять переводы через систему Revolut до выполнения требований.

    Компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Revolut позволял открывать счета на долгосрочной визе, он популярен среди мигрантов из России и Белоруссии. Основной причиной ужесточения мер банк назвал 19 пакет санкций Евросоюза, который якобы запрещает финансовые услуги гражданам России и Белоруссии без европейского гражданства или ВНЖ.

    Британские СМИ отмечают, что в официальных разъяснениях Евросоюза такие меры не упоминались напрямую, а санкции охватывали лишь работу с российскими банками и платежными системами.

    В июле ЕС ввел полный запрет на финансовые операции с Белоруссией.

    31 октября 2025, 04:04 • Новости дня
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный раввин России Берл Лазар рассчитывает на то, что лидеры мусульманской общины России отстранятся от заявлений муфтия Чечни, которые лидер еврейской общины расценил как антисемитские.

    «Выступление чеченского муфтия, господина Салаха-хаджи Межиева, в котором он объявляет мой народ «врагами Аллаха» и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление, тем более, что оно уже получило достаточно широкую огласку… Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого», – передает слова главного раввина РИА «Новости».

    Салах-хаджи Межиев на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября назвал иудеев «врагами Аллаха».

    «Издавна существуют враги Аллаха – иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм. И неважно, где это происходит, в арабском мире или в Европе, – везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь», – цитирует муфтия РБК.

    Лазар подчеркивает, что позиция Межиева далека от официальной точки зрения мусульманского сообщества, которое выступает за межконфессиональный мир.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман (ДУМ) России приняло постановление, ограничивающее курьеров в перевозке товаров, относящихся к категории «харам», включая алкоголь, свинину и идолов. В нескольких индийских штатах прошли полицейские рейды и аресты мусульман, которых обвиняют в угрозе общественному порядку из-за надписей и постов с фразой «Я люблю [пророка] Мухаммеда».

    31 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин внес изменения в состав Совета безопасности

    Путин включил Руденю в состав Совбеза и исключил Краснова

    Путин внес изменения в состав Совета безопасности
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке состава Совета безопасности.

    Согласно опубликованному документу, в состав Совбеза включен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Одновременно из списка выведен председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    «Включить в состав в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Руденю И. М. – полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В.», – говорится в указе.

    В пятницу Путин предложил Совбезу обсудить меры по безопасности дорог.

    На прошлом совещании Путин обсудил с Совбезом вопросы усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.

    31 октября 2025, 19:22 • Новости дня
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Министерство иностранных дел выразило посольству Японии в Москве решительный протест из-за военных учений Joint Exercise 2025. Москву также обеспокоил факт незаконного размещения американских ракетных комплексов малой и средней дальности «Тифон» в Японии.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, указано, что с 20 по 31 октября Япония проводила крупные маневры, затронувшие как всю ее территорию, так и Хоккайдо, находящийся в непосредственной близости от российских рубежей.

    «Было, в частности, указано, что такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей», – сообщили в ведомстве.

    В МИД также отметили, что в японском городе Ивакуни, на базе ВС США, осталась батарея из наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности, использовавшаяся в ходе недавно проведенных японо-американских учений Resolute Dragon 25. Несмотря на окончание маневров, данное вооружение пока не вывезено с архипелага. В связи с этим было подчеркнуто, что в ответ на подобные действия Россия оставляет за собой право на реализацию адекватных ответных шагов для нейтрализации возникающих угроз и гарантии собственной безопасности.

    В июле МИД выразил Японии протест из-за масштабных учений Resolute Force Pacific у границ России.

    В апреле Россия выразила протест Японии из-за планов провести ракетные учения рядом с российскими границами на острове Хоккайдо.

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    1 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

    WP: Возможности «Посейдона» делают его «оружием Франкенштейна»

    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» может практически без ограничений по дальности пересекать океаны и наносить удары по прибрежным объектам инфраструктуры противника, пишет The Washington Post (WP).

    «Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», – говорится в материале WP, передает Ura.Ru.

    Специалисты издания считают, что этот беспилотный аппарат относится к категории российского «супероружия» – вместе с крылатой ракетой «Буревестник» он способен обеспечить военный паритет с Западом.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает «Посейдон» как прорывную систему вооружения, изменяющую традиционные подходы к ведению боевых действий. Аппарат демонстрирует способность к скрытному перемещению на больших расстояниях под водой и предназначен для поражения стратегических целей в прибрежной зоне государств-противников. Автор публикации отмечает уникальные характеристики комплекса, выгодно отличающие его от имеющихся разработок в других странах.

    Ранее аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    1 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области. Глава региона Александр Хинштейн, заявил, что это первый, но не последний приговор за хищения при строительстве оборонительных объектов.

    Как сообщает РИА «Новости», суд вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о присвоении и растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Фигурант получил четыре года лишения свободы. По данным суда, сумма хищений превысила 150 млн рублей, эти средства были выделены региону на укрепление обороны.

    Александр Хинштейн заявил: «Первый пошел. Остальных не заставят ждать», подчеркнув, что назначенный срок учел заключение досудебного соглашения с обвиняемым, а также его помощь в изобличении других участников преступной группы. Суд также полностью удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении причиненного ущерба.

    Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. Среди них экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и руководители компаний, участвовавших в работах. С них и с аффилированных компаний решено взыскать более 4,1 млрд рублей.

    По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств. К сделкам привлекли депутата областной думы Васильева, аффилированные с ним компании «Сиэми» и «КТК Сервис» и ряд других фирм, деньги от которых впоследствии были легализованы через приобретение собственности. Отдельно был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей с фирмой «Электростроймонтаж» через бывшего депутата Бессонова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.

    1 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытательный полет прототипа самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы текущего года.

    Первый полет опытного образца самолета «Байкал» с российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 запланирован на конец 2023 года, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном во вторник.

    Отмечается, что сразу после проведения испытательного полета начнется активная работа по сертификации новых комплектующих. В частности, Росавиация рассчитывает, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 завершится в первом квартале 2026 года.

    Получение сертификата типа на сам самолет «Байкал» также планируется в 2026 году. Разработчик подчеркивает, что применение отечественных компонентов позволит повысить независимость российского авиастроения и обеспечить создание полностью российского легкого многоцелевого воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от 10 до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    31 октября 2025, 03:20 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    @ orel.rirenergy.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку, сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет», – сказано в посте.

    Клычков уточнил, что службами «Россети Центр» – «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии, поэтому электроснабжение восстановлено практический полностью. Ремонтные работы по устранению последствий продолжаются.

    «Напоминаю о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов с информацией о работе систем ПВО или повреждении объектов. Публикуя подобную информацию, вы помогаете врагу!» – напомнил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией. Минобороны в Telegram-канале сообщило о 14 сбитых дронах ВСУ над пятью регионами страны за три вечерних часа. Кроме того, вечером четверга в небе над Тулой был уничтожен один дрон ВСУ, но из-за его обломков загорелась крыша магазина, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    1 ноября 2025, 15:46 • Новости дня
    В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для замены иномарок

    Tекст: Денис Тельманов

    Линейка отечественных грузовиков БАЗ получила необходимые сертификаты для старта массового производства и продаж, уровень локализации моделей превышает 90%.

    Одобрение типа транспортного средства и шасси получила вся линейка отечественных грузовиков бренда БАЗ, пишут «Известия».

    По данным издания, завод компании, расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), полностью готов к работе. Его площадь составляет 20,9 тыс. кв. м и позволяет выполнять все этапы, от разработки моделей до их испытания и выхода готовой техники. Как отмечено в сообщении, уровень локализации комплектующих в грузовиках превышает 90%.

    В 2026 году ожидается выпуск 600 единиц техники. За три года планируется довести объем производства до двух тыс. грузовиков в год. Линейка БАЗ будет представлена в виде трех моделей: самосвала, седельного тягача и бортовой платформы, все они оснащены независимой подвеской, колесной формулой 6х6 и выполнены по бескапотной схеме на отечественных комплектующих.

    Пресс-служба АО «Романов» сообщила: «Наши грузовики созданы для замены европейских аналогов, которые ушли с рынка. Они справятся и с бездорожьем, и с обычными дорогами». Таким образом, компания рассчитывает успешно занять освободившуюся нишу на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель «КамАЗ» планирует через несколько лет выпустить беспилотный грузовой автомобиль, максимально близкий к серийному производству.

    31 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

