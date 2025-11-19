Минцифры объяснило, как работает период «охлаждения» для сим-карт

Tекст: Валерия Городецкая

Этот механизм временно блокирует мобильный интернет и смс на сим-карте на сутки, однако позволяет совершать и принимать голосовые вызовы, сообщается на сайте Минцифры.

Новый подход направлен на повышение безопасности: он призван препятствовать использованию российских сим-карт для управления беспилотниками во время атак. Период «охлаждения» наступает в двух случаях – если сим-карта неактивна 72 часа или после возвращения из международного роуминга.

Для восстановления доступа нужно подтвердить, что сим-картой пользуется человек. После появления сим-карты в домашней сети оператор отправляет смс с инструкцией по снятию блокировки и ссылкой на страницу авторизации через простую капчу. Также можно снять ограничения, позвонив в колл-центр оператора для идентификации по телефону.

Авторизация через Госуслуги или ввод персональных данных не потребуется – достаточно пройти капчу, например, собрать пазл или выбрать нужную картинку. Если мобильного интернета нет, доступ к странице разблокировки обеспечивается оператором, либо можно воспользоваться идентификацией по телефону.

Если сим-карта не активировалась в России дольше 72 часов, ограничения вводятся по факту неактивности, в том числе даже после возвращения с территории Беларуси, Абхазии или других соседних стран. На данный момент использование «белого списка» сервисов во время «охлаждения» не предусмотрено.

Напомним, возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты.