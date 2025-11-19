Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Politico сообщило о поддержке Германией курса на цифровой суверенитет Европы
На фоне недавних сбоев у крупнейших американских IT-компаний Франция и Германия объявили о совместных инициативах для укрепления цифрового суверенитета Европы, пишет Politico .
Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что европейским странам необходимо сократить зависимость от американских цифровых технологий, передает Politico.
Он заявил о поддержке французской инициативы по развитию собственных технологических компаний и назвал цифровой суверенитет Европейского союза общей целью Германии и Франции.
Французский президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европа не хочет быть «клиентом» крупных американских или китайских технологических компаний. По его словам, ЕС стремится к реальному технологическому суверенитету: «Если мы позволим американцам и китайцам иметь всех чемпионов, у нас будет лучшее регулирование в мире, но нечего будет регулировать».
На саммите в Берлине главы двух стран поддержали инициативы по ограничению влияния зарубежных IT-компаний на госконтракты и защите европейских данных. Германия и Франция поддержали предложение Еврокомиссии включить Amazon Web Services и Microsoft в сферу антимонопольного регулирования и сообщили о расследовании их позиций на европейском рынке.
Кооперация двух стран сопровождалась заключением крупных бизнес-партнерств, включая совместную разработку «полностью суверенного» ИИ на базе Mistral и SAP. Обе стороны подтвердили намерение использовать решения европейских разработчиков для нужд госуправления.
Наряду с этим была анонсирована рабочая группа по выработке общих критериев цифрового суверенитета для ЕС. Австрия предложила сформулировать подход, который усилит независимость Европы, но не приведет к изоляции от США. Представители Франции и Германии признали сохраняющиеся разногласия – особенно по разъяснению требований к госзакупкам. Германия делает ставку на сотрудничество с США, но подчеркивает приоритет европейских интересов.
