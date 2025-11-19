НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией

Tекст: Вера Басилая

В тексте обвинения, опубликованном Национальным антикоррупционным бюро Украины, говорится, что Миндич пользовался личными отношениями с Владимиром Зеленским и его связями с чиновниками для организации преступлений, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что Миндич имел значительное влияние благодаря знакомству с главой киевского режима и участвовал в незаконном обогащении через схемы в различных отраслях украинской экономики в период военного положения.

Из обвинения следует, что следствие установило факты преступной деятельности Миндича в энергетике и обороне, где бизнесмен влиял на министра энергетики Галущенко и министра обороны Умерова. Следователи НАБУ сообщило, что успешная реализация схем зависела от систематических встреч Миндича с руководителями министерств, что позволяло получать крупные суммы денежных средств при содействии главы Минобороны и главы Минэнерго.

В документе также зафиксировано, что Миндич контролировал финансовые потоки в энергетике, покровительствуя Галущенко перед Зеленским с целью управления денежными потоками и легализации средств через доверенных лиц в ведомстве. В заключении прямо говорится, что Галущенко получал выгоду от сотрудничества с Миндичем, а деньги отмывались через советника министра энергетики.

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Зеленского, сразу по пяти статьям.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где планировалась встреча с Владимиром Зеленским.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны на сумму не менее 100 млн долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, к «схемам Миндича».