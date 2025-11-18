Создан первый в России имплантат для лечения инфицированных переломов

Ученые в Казани разработали уникальный штифт для лечения переломов у бойцов СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уникальный для России внутрикостный штифт был создан командой КФУ, КГМУ и РКБ Татарстана. Новый имплантат предназначен для лечения инфицированных переломов у бойцов СВО и печатается на 3D-принтере из титана по индивидуальным размерам пациентов, передает Телеграм-канал РКБ Татарстана.

В отличие от существующих аналогов, решетчатая структура штифта способствует продленному высвобождению антибиотиков, что значительно увеличивает эффективность подавления инфекции и помогает избежать повторных воспалений. Как сообщил Рашид Шафигуллин, «решетчатая структура штифта не просто доставляет антибиотики в очаг инфекции. В отличие от стандартных аналогов, штифт с решетчатой микроструктурой обеспечивает более интенсивное и длительное высвобождение лекарства в костномозговом канале, что позволяет за более короткое время купировать инфекцию, усиливая эффективность лечения и снижая риски повторного воспаления».

Клиническая апробация прошла успешно: послеоперационные раны полностью зажили, анализы подтвердили успешное подавление инфекции. Один из пациентов был вынужден ходить с аппаратом Илизарова полтора года до внедрения нового штифта.

Разработчики уже подали заявку на патент, а на основе полученных научных данных работают над новыми медицинскими изделиями для лечения сложных костных повреждений.

