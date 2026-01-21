Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании достигло 43

Tекст: Тимур Шайдуллин

Число погибших после крушения двух высокоскоростных поездов в Испании увеличилось до 43 человек, передает ТАСС. Ранее было известно о 42 жертвах трагедии, произошедшей на участке железной дороги между Мадридом и Андалусией.

Газета El Pais сообщила, что поисковые и спасательные работы на месте катастрофы еще продолжаются, а точное число пострадавших и погибших может возрасти. Власти и экстренные службы продолжают разбирать завалы и искать выживших.

По данным El Mundo, расследование причин аварии сконцентрировано на анализе состояния рельсового полотна на указанном участке, что рассматривается как одна из ключевых версий трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шестилетняя девочка стала единственным выжившим членом своей семьи после катастрофы поезда на юге Испании.

Диппредставительство России в Мадриде сообщило, что граждан России среди пострадавших нет. Власти Испании объявили трехдневный траур после трагедии в Андалусии.