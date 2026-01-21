В Финляндии отказались от стационарной телефонной сети

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Helsingin Sanomat, оператор связи Elisa планирует объявить о полном прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи в Финляндии в конце июня 2026 года.

Ранее аналогичное решение приняли компании Telia и DNA, что фактически завершает более чем вековую эпоху стационарной телефонной связи в стране.

По данным финского управления транспорта и связи Traficom, в 2024 году в Финляндии использовалось около 84 тыс. стационарных телефонов, из которых примерно 10 тысяч находились в частных домах.

Представитель Traficom Марья Хейнонен отметила, что свежей статистики за 2025 год пока нет.

Хейнонен также заявила, что «во многие стационарные телефоны можно установить мобильную сим-карту, что позволит продолжить пользоваться им».

Таким образом, часть абонентов сможет сохранить привычные устройства, перейдя на мобильные технологии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Финляндии жаловались на посторонние голоса во время телефонных разговоров с родственниками на России.

В Росстате сообщили, что в 2026 году при расчете индекса потребительских цен стационарные телефоны и отдельные тарифы на междугородную связь исключили из перечня массовых товаров и услуг.

В зоне спецоперации на Украине проводные телефонные аппараты стали востребованы вновь, и волонтеры даже использовали музейные устройства.