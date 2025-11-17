Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.0 комментариев
Пранкеры из Бельгии разместили копию «Джоконды» из Lego в зале Лувра
Бельгийская группа пранкеров сумела принести рамку с деталями Lego и вывесить ее рядом с настоящей «Джокондой», охрана ничего не заметила.
Сотрудники Лувра вновь оказались в центре внимания из-за своей халатности, передает канал «360».
На этот раз бельгийские пранкеры смогли пронести через усиленный досмотр рамку с собранной из конструктора Lego и безнаказанно повесили ее в зале с оригинальной «Джокондой».
Сумку с кубиками обследовали дольше обычного, однако это не вызвало у охраны подозрений. Участники акции спокойно снимали на видео, как охранники проходят мимо, не обращая внимания на подвох. Особенно остро этот инцидент воспринят на фоне недавней кражи экспоната в музее – на этот раз сотрудники не смогли предотвратить даже розыгрыш от пранкеров.
Напомним, французские следователи подозревают охранника Лувра в передаче информации о системе безопасности.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил ускорить принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности музея.
Напомним, группа грабителей проникла в Лувр, воспользовавшись лестницей на автовышке, а ущерб от ограбления составил 88 млн евро.
