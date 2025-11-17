  • Новость часаПленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Центробанк похвалили за работу над ошибками
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    12 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    17 ноября 2025, 08:38 • Новости дня

    Индия впервые закупила у США 2,2 млн тонн СУГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственные нефтяные компании Индии заключили первое в истории соглашение об импорте 2,2 млн тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) из США на 2026 год, сообщил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

    Индийские государственные нефтяные компании впервые договорились с компаниями из США о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГа), пишет РИА «Новости».

    Объем соглашения составит 2,2 млн тонн СУГа, которые Индия планирует импортировать в 2026 году. Данная сделка стала первой подобной в истории торговли между странами.

    Сингх Пури заявил: «Впервые в истории... Стремясь обеспечить надежные и доступные поставки сжиженного углеводородного газа жителям Индии, мы диверсифицируем источники его поставок». Он добавил, что контракт покрывает почти 10% годового импорта страны.

    Газ будет поступать с побережья Мексиканского залива США, а ориентиром для закупок станет месторождение Маунт-Бельвью. По словам министра, делегация специалистов крупнейших индийских госкомпаний завершила переговоры с ведущими производителями США и подписала итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире.

    МИД Индии назвал новые пошлины США несправедливым шагом.

    Отмечалось, что американский президент поставил под угрозу отношения с Индией введением пошлин.

    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    Комментарии (26)
    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 20:29 • Новости дня
    Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Украины участились необычные случаи гибели военнослужащих ВСУ, среди которых убийства, странные взрывы и внезапные смерти.

    Волна странных и нелепых смертей среди военнослужащих ВСУ отмечена на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, один из трагических инцидентов произошел в Кировоградской области, где 50-летний мужчина обманом выманил военного ВСУ под предлогом продажи машины, после чего застрелил его, чтобы завладеть крупной суммой денег. Источник заметил: «Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине».

    Собеседник напомнил, что в стране действуют преступные группировки, которые регулярно вымогают деньги у возвращающихся с передовой солдат. По его словам, часто подобные вымогательства заканчиваются обычными грабежами.

    Еще один случай произошел в Краматорске. Военнослужащий купил на рынке пауэрбанк, который взорвался, когда он поставил его заряжаться в машину. Источник отметил, что объяснения причин взрыва вызывают сомнения, а также предположил возможность дистанционного подрыва устройства противниками.

    Также под Волчанском во время дежурства внезапно скончался офицер из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема – официальной причиной смерти указано кровоизлияние в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили, что в районе Садков Сумской области фиксируются смерти украинских военных из-за болезней и отсутствия медикаментов. Часть опорных пунктов украинской армии в этом районе покинута без приказа.

    Солдаты ВСУ в Харьковской области обратились с просьбой сдать их в плен из-за истощения и отсутствия пищи. Украинские силовики подтвердили факты длительного нахождения бойцов ВСУ без провизии в районе Купянска.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров

    Минобороны: ВС России совершили прорыв на пять километров при освобождении Ровнополья

    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России провели молниеносное наступление на пять километров при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» совершили прорыв на пять километров вглубь обороны Вооруженных сил Украины при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, передает ТАСС. «Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на пять километров в глубину оборонительных порядков ВСУ. Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», – подчеркнули в Минобороны.

    Ровнополье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка за неделю. Всего с начала ноября подразделения 127-й дивизии 5-й армии установили контроль над шестью населенными пунктами в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области. ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области.

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 17:47 • Новости дня
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии

    Коломойский усомнился в ведущей роли Миндича в коррупционной схеме на Украине

    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему, и назвал его не главой мафии, пишет Страна.ua.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский высказал сомнения по поводу роли Тимура Миндича, близкого соратника Владимира Зеленского, в скандальной коррупционной схеме, пишет РИА «Новости».

    «Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт», – заявил Коломойский, подчеркнув, что не верит в причастность Миндича к «откатам» на 100 млн долларов.

    Коломойский предположил, что Миндич мог оставить Украину из-за опасений за свою безопасность. По мнению олигарха, Миндич опасался, что настоящие организаторы схемы могут принять меры, чтобы замести следы, и не исключено, что именно по этой причине он покинул страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.



    Комментарии (12)
    16 ноября 2025, 15:15 • Новости дня
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о «русскоязычности» кошек подняли во Львове – местного журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота – мяу!».

    Журналист Илья Лемко во Львове обратил внимание на рекламу, где использовалось слово «мяу», и выразил возмущение по поводу «русскоязычности» кошек, передает ТАСС. В своей авторской колонке для zaxid.net он заявил: «По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают».

    После этого в публикации Лемко рассуждает о том, что авторы рекламы могли проявить низкий интеллектуальный уровень, выбирая «мяу» вместо «няв». Он считает, что украинские коты должны «нявкать», а не «мяукать», и призывает к дерусификации кошачьего языка.

    На ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он предположил, что вопрос «мяу» или «няв» вскоре может привести к созданию специальных комиссий, таких как «кото-Рада доброчестности», и даже предложил разработать гранты по теме поведения котов. По мнению депутата, эта тема вполне способна перерасти в абсурдные инициативы на государственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине запланировали дерусификацию более 700 населенных пунктов. Украинские полярники в Антарктиде уже переименовали указатели в рамках кампании по декоммунизации. В офисе Владимира Зеленского ранее выразили желание распространить дерусификацию на Харьков и Донбасс.

    Комментарии (26)
    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 11:26 • Новости дня
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу и его курсу
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу и его курсу
    @ Chris Emil Janssen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Популярность Фридриха Мерца заметно снизилась на фоне внутренних конфликтов в коалиции и открытого противостояния пенсионной реформе, стоимость которой оценивается в 120 млрд евро, пишет Bloomberg.

    Согласно данным Bloomberg, только 16% немцев готовы поддержать Фридриха Мерца на следующих выборах, что связано с невыполнением большинства его ключевых обещаний, включая стабилизацию экономики и обновление инфраструктуры. Рост протестных настроений привел к тому, что даже внутри консервативной юношеской организации Junge Union вспыхнуло открытое сопротивление пенсионной реформе, бюджет которой превышает на 120 млрд евро договоренности коалиционного соглашения. Представитель Junge Union Йоханнес Винкель заявил на съезде в Русте: «Этот пенсионный пакет, приводящий к дополнительным расходам в 120 млрд евро сверх согласованного, не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах».

    Сам Мерц, выступая перед партийцами, отметил, что понимает опасения молодых однопартийцев, однако подчеркнул важность учета интересов старшего поколения и сохранения электорального баланса. В то же время министр финансов и заместитель канцлера Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии категорически отказался идти навстречу оппозиционерам по этому вопросу и пообещал провести закон через Бундестаг без изменений.

    На текущий момент коалиция Мерца располагает всего двенадцатью голосами преимущества в парламенте, а восемнадцать молодых консерваторов уже заявили о намерении заблокировать законопроект. Провал реформы может привести к выходу социал-демократов из коалиционного правительства и его распаду, отмечает агентство.

    Обещания Мерца по прекращению массовой миграции, модернизации армии и возобновлению экономического роста не были реализованы. Прогноз роста экономики Германии на следующий год снижен ниже 1%, что говорит о глубоких структурных проблемах и геополитических вызовах. Индексы отечественных акций практически не двигаются с конца сентября, а стоимость Rheinmetall AG снизилась на 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Киэра Стармера «провалившимися политиками». Фридрих Мерц пытался вытеснить Урсулу фон дер Ляйен с ее поста в Еврокомиссии. После переговоров с Дональдом Трампом Мерца сравнили с женихом, переживающим бурю эмоций.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 18:01 • Новости дня
    Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше жены
    Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше жены
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в эфире подкаста MD Meets о своих отношениях с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    «Я уважал Ангелу Меркель. Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. Но она открытый человек, интеллектуал», – отметил политик в эфире подкаста MD Meets, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Меркель никогда не пользовалась властью, чтобы навязать свою точку зрения Венгрии, и всегда была готова выслушать доводы собеседников и обсуждать разные взгляды. По его словам, с экс-канцлером Германии у него было почти полное согласие по вопросам стратегических интересов Европы и отношениях с Россией.

    Премьер Венгрии добавил, что в рамках работы Евросовета они часто выступали за мир и сотрудничество в Европе. Орбан также признал, что Меркель внесла значительный вклад в развитие Германии и ЕС, хотя и совершала ошибки.

    Ранее Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией.

    Комментарии (8)
    16 ноября 2025, 12:22 • Новости дня
    Китайцев в Японии предупредили об опасности

    Пекин предостерег граждан Китая в Японии об угрозах из-за обострения отношений

    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    @ Rodrigo Reyes Marin/AFLO/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай выразил обеспокоенность ростом опасности для своих граждан в Японии после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по поводу Тайваня, пишет Bloomberg.

    Китай предупредил студентов, планирующих обучение в Японии, о повышенных рисках для граждан КНР на фоне обострения дипломатических разногласий между двумя странами, передает Bloomberg. Речь идет о напряжении, вызванном высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

    Министерство образования КНР рекомендовало китайским студентам, уже находящимся в Японии и тем, кто собирается туда поехать, внимательно следить за ситуацией с безопасностью, о чем сообщило центральное телевидение Китая. Одновременно в спорных водах, которые контролирует Япония, появились четыре вооруженных китайских корабля береговой охраны – впоследствии они покинули район. Оба государства претендуют на ряд необитаемых островов в Восточно-Китайском море; в последние годы присутствие китайских судов там заметно участилось.

    Трения усилились после слов Такаити, что применение военной силы в отношении Тайваня может рассматриваться Японией как «ситуация, угрожающая выживанию страны». Это определение позволяет японскому правительству юридически оправдать возможное вмешательство в конфликт, связанный с Тайванем. Хотя Такаити не заявляла прямо о готовности отправить военных, Пекин потребовал от Токио опровергнуть ее заявление, обвинив японскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.

    В Токио настаивают, что их позиция по Тайваню не изменилась, и вопросы безопасности должны решаться мирным путем. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул, что мнение правительства соответствует международному и внутреннему законодательству. Пресс-секретарь кабмина Минору Кихара отметил в беседе с Kyodo: нынешние действия Китая не соответствуют достигнутым ранее договоренностям о взаимовыгодном стратегическом партнерстве между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Япония обменялись угрозами о возможности войны из-за заявлений о ситуации вокруг Тайваня. Китай выразил решительный протест после слов премьер-министра Японии Такаити о поддержке Тайваня. Эксперт объяснил усиление риторики нарастанием противоречий между странами и позицией США.

    Комментарии (4)
    16 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщили: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области». Также завершена операция по освобождению Малой Токмачки силами группировки «Днепр».

    В Сумской области подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение егерским подразделениям и батальону беспилотников ВСУ в окрестностях Катериновки, Алексеевки, Великой Чернетчины и Храповщины. На Харьковском направлении были атакованы мотопехотные и механизированные бригады ВСУ в населенных пунктах Революционное, Жовтневое, Малиновка и других. ВСУ потеряли до 125 человек и четыре автомобиля, уничтожен склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» уничтожены 230 человек противника, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, склады боеприпасов и техника зарубежного производства, включая самоходную установку Paladin и реактивную систему залпового огня АРR-40. Части 6-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе Купянска, отражены попытки деблокирования окружаемых подразделений, противник потерял до 10 бойцов и пикап.

    На Донецком и Артемовском направлениях подразделения группировки «Центр» сорвали атаки ВСУ и нанесли существенный урон в живой силе – до 470 военнослужащих за сутки, уничтожив различную технику, гаубицу М777 производства США и четыре автомобиля. На красноармейском участке удалось уничтожить до 280 бойцов ВСУ, технику и гаубицу того же типа. Штурмовые подразделения 2-й армии продолжают очищать Красноармейск, Ровное и другие населенные пункты от украинских формирований.

    В Запорожской области военные группировок «Восток» и «Днепр» завершили освобождение очередных поселков, уничтожив свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Всего с начала спецоперации Минобороны заявляет об уничтожении 668 самолетов, 283 вертолетов, 96 993 беспилотников, более 26 тыс. танков и других бронированных машин, более 31 тыс. артиллерийских орудий и почти 47 тыс. единиц специальной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области.

    За день до этого российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь. Кроме того, ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции

    Зеленский сообщил о договоренностях с Грецией по импорту газа на 2 млрд евро

    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, для Киева это станет еще одним маршрутом поставок энергоносителей, что позволит обезопасить себя на случай перебоев, связанных с сокращением внутренней добычи, передают «Ведомости».

    Президент Украины заявил: «Уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины». Зеленский уточнил, что утраченную из-за обстрелов добычу, предположительно, компенсируют импортом на сумму почти в 2 млрд евро.

    Финансирование закупок газа планируется обеспечить не только за счет бюджета Украины, но и при поддержке европейских партнеров, банков, а также норвежской стороны. Дополнительные гарантии предоставит Еврокомиссия, а работу по привлечению ресурсов продолжают и с США. Украинские банки также оказывают поддержку в организации расчетов и финансовой логистики.

    Ранее в Госдуме сообщили, что украинскому населению предстоящей зимой придется самостоятельно искать способы обогрева в условиях нехватки электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газодобыча в Полтавской области на Украине остановилась полностью. Полиция Украины заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты энергетики от новых ударов. Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму.

    Комментарии (9)
    16 ноября 2025, 22:45 • Новости дня
    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%

    Железняк: Уровень поддержки Зеленского упал ниже 20%

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют его «кошельком».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил со ссылкой на закрытые социологические исследования, что рейтинг Владимира Зеленского за неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%, передает ТАСС.

    По словам Железняка, впервые в украинской социологии уровень недоверия к Зеленскому значительно превысил уровень доверия.

    Железняк отметил: «У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%». Он также указал, что столь заметное падение произошло после вспыхнувшего коррупционного скандала и публикации так называемых «пленок Миндича» о коррупционных схемах при участии высших чиновников Украины. Источники своих данных Железняк не раскрыл.

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков в рамках операции «Мидас».

    Следственные действия проходили у бизнесмена Миндича, некоторых бывших и действующих министров, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который на момент событий возглавлял Министерство энергетики, и в компании «Энергоатом».

    Следствие считает Миндича координатором схемы, где были задействованы чиновники и крупные бизнесмены. В ходе расследования были обнародованы записи, на которых обсуждались схемы отмывания средств.

    Обвинения предъявлены ряду фигур, среди которых Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе схемы. Кроме того, обвинения выдвинуты бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который является другом и кумом Зеленского. Миндич покинул Украину незадолго до начала обысков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Коломойский заявил в суде, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму под руководством Зеленского.

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Глава Минобороны Израиля заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о том, что израильская армия продолжит находиться как в буферной зоне на границе с Сирией, так и на вершине горы Хермон.

    По его словам, Армия обороны Израиля останется в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон, передает ТАСС. В соцсети X он заявил: «Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности на юге Сирии».

    В декабре 2024 года израильская армия развернула свои подразделения в буферной зоне на юге Сирии после смены власти в арабской республике. Тогда же ЦАХАЛ взял под контроль сирийскую часть горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив сопротивления со стороны местных сил.

    Голанские высоты, которые были частью Сирии с 1944 года, Израиль занял во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял закон о суверенитете Израиля над этой территорией, однако резолюцией 497 Совбеза ООН аннексия была объявлена недействительной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН подняла свой флаг на границе Сирии с Израилем. Власти Сирии назвали присутствие войск США в стране обоснованным.

    Комментарии (11)
    Главное
    ВС России совершили прорыв в Запорожской области
    Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по Украине
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу
    Мать убитого в Балашихе мальчика состояла на учете у психиатра
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше жены
    Маск пообещал, что робот Optimus устранит бедность навсегда

    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации