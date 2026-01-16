«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Фитнес-тренер Волкова раскрыла упражнения для возвращения формы после праздников
Сразу после праздников важно уделить внимание упражнениям, которые активируют несколько мышечных групп и ускоряют обмен веществ, заявила тренер Наталья Волкова.
Необходимо включить в тренировку движения, задействующие одновременно несколько мышечных групп, чтобы ускорить обмен веществ и повысить эффективность занятий, пояснила Волкова «Газете.Ru».
Волкова выделила берпи как одно из лучших упражнений для развития выносливости, силы и координации. Она также посоветовала выполнять приседания с собственным весом или их усложненный вариант с прыжками, что помогает укрепить мышцы ног и ягодиц.
Среди других эффективных упражнений тренер отметила «скалолаза» для сжигания жира и укрепления кора, махи ногами вперед и в стороны для развития гибкости и мышц бедер, а также «русский твист» для работы косых мышц живота.
«Комплекс из этих упражнений поможет постепенно вернуть телу тонус после новогодних праздников. Добавлю, что при этом важно питаться сбалансированно, пить большое количество воды и давать организму время на отдых и восстановление», – заявила Волкова.
Она подчеркнула, что сочетание физической активности с правильным рационом и достаточным отдыхом способствует более быстрому возвращению к привычному ритму жизни.
Ранее врачи в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что перед началом огородных работ стоит обязательно провести простую разминку, сделав упор на суставы, поскольку именно на них пойдет нагрузка.