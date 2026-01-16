Минобороны Польши исключило минирование границы с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Томчик сообщил в эфире радиостанции Radio Zet, что Варшава не планирует минировать границу с Россией в настоящее время, передает ТАСС.

По словам Томчика, подготовка площадей для минирования уже осуществляется, однако сами мины будут размещены только при возникновении непосредственной угрозы войны.

Чиновник уточнил, что такой подход заложен в программу строительства оборонных укреплений «Восточный щит», которая предусматривает создание рвов, минных полей, противотанковых ежей и системы наблюдения на восточных рубежах страны до 2028 года. Томчик отметил: «Польша готовит места под минирование границы, но само минирование может произойти лишь в случае непосредственной угрозы войны».

Он добавил, что минирование остается одним из самых эффективных способов сдерживания, а в 2026 году планируется увеличить производство противотанковых мин в 25 раз на заводе BELMA в Быдгоще. Помимо этого, он сообщил, что Польша официально выйдет из Оттавской конвенции 20 февраля и после этого начнет производство противопехотных мин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши установили противотанковые ежи и вырыли окопы на границе.

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о расширении линии обороны Польши до границы с Украиной.

Польские власти выразили обеспокоенность последствиями строительства «Восточного щита».