Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»

Жители Польши опасаются изъятия земель из-за проекта «Восточный щит»

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что в проекте закона о «Восточном щите» упоминается «особый каталог стратегических инвестиций», который предусматривает возможность изъятия недвижимости для оборонительных нужд, передает ТАСС.

«То, что изъятия будут, – это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии», – отметил Сыллер.

Он добавил, что особенно уязвимы населенные пункты, такие как Опака Большая, граничащие с восточной границей, и изъятие земель в этих районах практически неизбежно.

Напомним, Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.

Также сообщалось, что Евросоюз не сможет профинансировать этот проект в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будут выглядеть сооружения, сколько денег на них планируется потратить и почему реальная цель их создания выходит за рамки реакции на страхи перед Россией.