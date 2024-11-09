В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.4 комментария
Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»
Жители Польши опасаются изъятия земель из-за проекта «Восточный щит»
Польские жители вблизи восточной границы обеспокоены возможным изъятием их земель государством для строительства оборонительного комплекса «Восточный щит», что предусмотрено новым законопроектом, заявил житель Подляского воеводства, юрист Камиль Сыллер
Он пояснил, что в проекте закона о «Восточном щите» упоминается «особый каталог стратегических инвестиций», который предусматривает возможность изъятия недвижимости для оборонительных нужд, передает ТАСС.
«То, что изъятия будут, – это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии», – отметил Сыллер.
Он добавил, что особенно уязвимы населенные пункты, такие как Опака Большая, граничащие с восточной границей, и изъятие земель в этих районах практически неизбежно.
Напомним, Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.
Также сообщалось, что Евросоюз не сможет профинансировать этот проект в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будут выглядеть сооружения, сколько денег на них планируется потратить и почему реальная цель их создания выходит за рамки реакции на страхи перед Россией.