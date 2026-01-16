«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Лидер инуитов Гренландии заявил о риске исчезновения народа при вторжении США
Бывший председатель Инуитского приполярного совета Аккалук Линге заявил, что его народ находится на грани исчезновения из-за угрозы вторжения со стороны США.
В интервью Pais Линге подчеркнул, что инуиты ведут борьбу за выживание и, по его словам, «находятся в одном шаге от вторжения, которое уничтожит их как народ», передает РИА «Новости».
Линге выразил обеспокоенность заявлениями президента США Дональда Трампа, который неоднократно упоминал о желании сделать Гренландию частью своей страны и называл остров стратегически важным для национальной безопасности. Экс-председатель отметил, что подход США, основанный на «экстремальном капитализме», противоречит укладу жизни инуитов, где отсутствует частная собственность на землю и строятся горизонтальные связи в обществе.
Он также указал, что действия Трампа мало соответствуют интересам самих США. Линге считает, что американцам стоит задуматься, почему они превращают Гренландию во врага. Кроме того, он подчеркнул, что освоение гренландских ресурсов потребует не только миллиардов долларов, но и десятилетий, учитывая суровые климатические условия острова.
Ранее Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО.