Фонд капитального ремонта Москвы потребовал взыскать с Гусмана долг

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Фонд капитального ремонта Москвы требует взыскать с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана долг за капремонт в размере 4 тыс. 122 рублей.
В мировой суд на Лефортово поступило заявление о вынесении судебного приказа в отношении Юлия Гусмана, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Фонд капитального ремонта города Москвы просит взыскать с телеведущего и режиссера 4122 рубля. Документ поступил в судебный участок №271 В материалах подчеркивается, что речь идет о взыскании задолженности по капитальному ремонту.
В октябре Фонд капитального ремонта Москвы подал три иска к Ксении Собчак о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги.