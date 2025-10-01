Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.3 комментария
Фонд капремонта Москвы подал три иска к Собчак
Фонд капремонта Москвы подал три иска к Собчак о взыскании платы за ЖКХ
Фонд капитального ремонта Москвы требует через суд взыскать с телеведущей Ксении Собчак плату за жилье и коммунальные услуги по трем искам.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три судебных иска к Ксении Собчак, передает ТАСС.
Сообщается, что дела касаются взыскания платы за жилую площадь, а также коммунальных платежей, включая тепло и электроэнергию. Информация о сумме долгов и причинах подачи исков не раскрывается.
В пресс-службе мирового судебного участка № 205 подтвердили агентству поступление исковых заявлений в отношении телеведущей.
Ранее сообщалось, что у певицы Лада Дэнс обнаружились долги почти в 114 тыс. рублей, включая просроченные коммунальные платежи и штрафы ГИБДД.
Также актер Михаил Казаков накопил долги по кредитам и исполнительным листам на сумму свыше 1,8 млн рублей.
В то же время приставы не смогли взыскать задолженность по ЖКХ с актера Дмитрия Дюжева.