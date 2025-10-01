Фонд капремонта Москвы подал три иска к Собчак о взыскании платы за ЖКХ

Tекст: Вера Басилая

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три судебных иска к Ксении Собчак, передает ТАСС.

Сообщается, что дела касаются взыскания платы за жилую площадь, а также коммунальных платежей, включая тепло и электроэнергию. Информация о сумме долгов и причинах подачи исков не раскрывается.

В пресс-службе мирового судебного участка № 205 подтвердили агентству поступление исковых заявлений в отношении телеведущей.

Ранее сообщалось, что у певицы Лада Дэнс обнаружились долги почти в 114 тыс. рублей, включая просроченные коммунальные платежи и штрафы ГИБДД.

Также актер Михаил Казаков накопил долги по кредитам и исполнительным листам на сумму свыше 1,8 млн рублей.

В то же время приставы не смогли взыскать задолженность по ЖКХ с актера Дмитрия Дюжева.