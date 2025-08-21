Приставы не смогли взыскать задолженность по ЖКХ с актера Дюжева

Tекст: Ирма Каплан

Приставы получили материалы от мирового судьи Астрахани, согласно которым актер в установленный срок не оплатил долг за газ, тепло и электроэнергию. Сумма долга м более 21 тыс. рублей, передает ТАСС.

В этой связи открыто исполнительное производство, но установить местонахождение должника невозможно, как и установить принадлежащее ему имущество и получить данные о деньгах и других ценностях.

Поэтому исполнительные производства прекращены, согласно пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».

Актер Дмитрий Дюжев известен ролями в фильмах «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», телесериале «Бригада». В 2018 году ему присвоено звание заслуженного артиста России.

Как писала в в марте газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России постановил, что родители обязаны оплачивать коммунальные платежи за несовершеннолетних детей, даже если не проживают с ними, подчеркнув важность этой обязанности в определении по гражданским делам.

В июне законопроект, позволяющий действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО), внесен в Госдуму.