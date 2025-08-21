Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Приставы не смогли взыскать задолженность по ЖКХ с актера Дюжева
Ранее заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева привлекли к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания, теперь судебные приставы не смогли взыскать с должника по коммунальным платежам 21 тыс. рублей.
Приставы получили материалы от мирового судьи Астрахани, согласно которым актер в установленный срок не оплатил долг за газ, тепло и электроэнергию. Сумма долга м более 21 тыс. рублей, передает ТАСС.
В этой связи открыто исполнительное производство, но установить местонахождение должника невозможно, как и установить принадлежащее ему имущество и получить данные о деньгах и других ценностях.
Поэтому исполнительные производства прекращены, согласно пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».
Актер Дмитрий Дюжев известен ролями в фильмах «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», телесериале «Бригада». В 2018 году ему присвоено звание заслуженного артиста России.
Как писала в в марте газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России постановил, что родители обязаны оплачивать коммунальные платежи за несовершеннолетних детей, даже если не проживают с ними, подчеркнув важность этой обязанности в определении по гражданским делам.
В июне законопроект, позволяющий действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО), внесен в Госдуму.