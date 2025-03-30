Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за детей
Верховный суд: Родители должны платить коммунальные услуги за несовершеннолетних
Верховный суд России постановил, что родители обязаны оплачивать коммунальные платежи за несовершеннолетних детей, даже если не проживают с ними, подчеркнув важность этой обязанности в определении по гражданским делам.
Верховный суд рассмотрел дело, касающееся обязанности родителей оплачивать коммунальные услуги за несовершеннолетних детей. В определении судебной коллегии по гражданским делам подчеркнуто, что родители обязаны нести расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, даже если они не проживают с детьми, передает РИА «Новости».
Суд обратил внимание, что если собственником жилья является несовершеннолетний, родители несут ответственность за оплату независимо от факта совместного проживания. В случае, если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет не способен полностью покрыть расходы, ответственность ложится на родителей.
Данное решение было принято после рассмотрения спора томского товарищества собственников жилья с жителем, который накопил долг в размере 445 тыс. рублей за коммунальные платежи и капитальный ремонт. Нижестоящие суды не привлекли ко взысканию отца должника, что стало одной из причин направления дела на пересмотр Верховным судом, так как задолженность должна взыскиваться не с несовершеннолетнего, а с его родителей.
Ранее юрист рассказал о необязательных услугах в квитанциях ЖКХ.
В феврале доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов сообщил, что с 1 марта россияне будут оплачивать отопление по новой схеме, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон.