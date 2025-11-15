В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
Создательница «Телепузиков» раскритиковала современные детские передачи
Британский продюсер Энн Вуд заявила, что современные шоу для детей на Youtube не развивают воображение, а служат лишь отвлечением для занятых родителей.
Создательница британского детского шоу «Телепузики» Энн Вуд назвала современные передачи для детей на платформе YouTube пустыми и не способствующими развитию воображения, пишет Guardian.
Она предостерегла родителей от излишнего доверия таким программам, отметив, что, по ее мнению, они не развивают у детей креативность, передает РИА «Новости».
Энн Вуд сказала, что «очень много людей не понимают «Телепузиков», однако проект стал успешным благодаря опоре на исследования мнения детей и проведение многочисленных фокус-групп».
Продюсер считает, что современные шоу на YouTube создаются скорее как «отвлекающий маневр» для занятого поколения родителей, а не с образовательными целями.
Детская передача «Телепузики», созданная Вуд, производилась BBC и выходила в эфир с 1997 по 2001 год, став одной из самых узнаваемых программ для малышей конца 1990-х.
