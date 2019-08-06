Илон Маск сравнил королеву Британии с «Телепузиками»

Основатель компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с «Телепузиками».

В Twitter Маск опубликовал два изображения. На первом – кадр из «Телепузиков» с четырьмя главными персонажами.

Второе изображение представляет собой коллаж, на котором Елизавета II одета в наряды, совпадающие по цвету с цветами «Телепузиков».

Пользователи Twitter оценили шутку и предложили свои варианты. В частности, был опубликован коллаж с канцлером Германии Ангелой Меркель.