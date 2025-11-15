Шестидневных рабочих недель в 2026 году не запланировано

Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.6 комментариев
HeadHunter: Шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается
Как ожидается, шестидневные рабочие недели не появятся в графике на 2026 год, сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.
«Шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В 2025 году зафиксирована всего одна шестидневная рабочая неделя, она пришлась на конец октября. В 2024 году таких недель было три, их установили в апреле, ноябре и декабре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году шестидневная рабочая неделя пришлась на период с 27 октября по 1 ноября. После этого россияне получили дополнительные выходные. Зимой 2025-2026 годов количество рабочих дней составит всего 56, что станет самым низким показателем за более чем 20 лет.