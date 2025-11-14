Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Мерц сообщил о подготовке ЕС нового пакета санкций против России
Европейский Союз намерен подготовить новый пакет санкций против России в ближайшие недели, передает РИА «Новости». Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, которая прошла в Берлине.
«Мы в Европейском союзе подготовим еще один пакет санкций на ближайшие недели и, соответственно, мы не ослабим наше давление на Россию, а будем поддерживать его и усиливать», – подчеркнул Мерц.
По его словам, Евросоюз будет придерживаться текущей линии в отношении России, продолжая усиливать санкционное давление.
Напомним, Германия входит в тройку недружественных к России правительств.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия воздерживается от комментариев по поводу возможной работы над 20-м пакетом санкций против России.
Между тем Канадские власти расширили санкционные списки, включив в них 13 физических и 11 юридических лиц, связанных с производством беспилотников.