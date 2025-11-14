Мерц сообщил о подготовке ЕС нового пакета санкций против России

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейский Союз намерен подготовить новый пакет санкций против России в ближайшие недели, передает РИА «Новости». Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, которая прошла в Берлине.

«Мы в Европейском союзе подготовим еще один пакет санкций на ближайшие недели и, соответственно, мы не ослабим наше давление на Россию, а будем поддерживать его и усиливать», – подчеркнул Мерц.

По его словам, Евросоюз будет придерживаться текущей линии в отношении России, продолжая усиливать санкционное давление.

Напомним, Германия входит в тройку недружественных к России правительств.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия воздерживается от комментариев по поводу возможной работы над 20-м пакетом санкций против России.

Между тем Канадские власти расширили санкционные списки, включив в них 13 физических и 11 юридических лиц, связанных с производством беспилотников.