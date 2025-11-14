Директор НАБУ заявил о контрслежке группы Миндича за детективами

Директор НАБУ Кривонос заявил о контрслежке группы Миндича за детективами

Tекст: Вера Басилая

По словам Кривоноса, участники крупной коррупционной схемы под руководством бизнесмена Тимура Миндича организовали незаконную слежку за детективами (НАБУ) с использованием городской системы видеонаблюдения, принимали чрезвычайные меры конспирации и контрслежки, передает ТАСС.

По его словам, фактически с помощью системы «Безопасный город» отслеживались транспортные средства НАБУ, передвижение по городу, что является незаконным действием.

По словам главы НАБУ, ведомство намерено разобраться в ситуации. Он отметил, что надеется на сохранность записей в системе видеонаблюдения и подчеркнул, что будут установлены все лица, отслеживавшие перемещения служебного транспорта НАБУ.

Кривонос добавил, что группа Миндича действовала очень смело и пользовалась поддержкой и услугами некоторых представителей правоохранительных органов, имея с ними довольно тесные связи.

Ранее украинские СМИ писали, что участники коррупционной схемы на Украине собирали данные на руководителей НАБУ и САП.

В одной из конспиративных квартир обнаружили информацию о Кривоносе и Александре Абакумове, который возглавляет операцию «Мидас».

Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции «Слуга народа» в Киевском горсовете Андрей Витренко нашел прослушивающее устройство в своем служебном автомобиле.

Кривонос сообщил, что бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана планируют объявить в международный розыск.