За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.2 комментария
Участники «схемы Миндича» собирали данные на руководство НАБУ и САП
Участники украинской коррупционной схемы, возглавляемой бизнесменом Тимуром Миндичем, собирали информацию о руководителях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщила «Украинская правда».
По данным украинских СМИ, участники коррупционной схемы, именуемой «схемой Миндича», занимались сбором служебной информации о руководстве НАБУ и САП, передает ТАСС.
В частности, на тайной квартире одного из фигурантов дела о хищениях в компании «Энергоатом» нашли досье на директора НАБУ Семена Кривоноса, руководителя подразделения детективов Александра Абакумова и других сотрудников антикоррупционных органов.
По сведениям издания, сотрудники правоохранительных органов, подчиняющиеся офису Зеленского, могли отслеживать действия работников НАБУ. Якобы после обысков у Миндича руководство НАБУ и САП стало получать угрозы, что за их действия последует ответная реакция.
Также сообщается, что заместитель главы САП Андрей Синюк мог передавать ключевую информацию фигурантам коррупционных дел. В октябре в СМИ появилась информация, что главу САП Александра Клименко могут временно отстранить с последующим назначением Андрея Синюка исполняющим обязанности руководителя.
Отдельно отмечается, что правоохранителям не пришлось вскрывать двери квартиры Миндича во время обыска – они были распахнуты, «то ли в знак демонстративной насмешки над обысками».
Обыски в доме на улице Грушевского длились около 12 часов, так как у Миндича оказалось несколько квартир, в одной из которых ранее отмечал день рождения Владимир Зеленский. В ней же было найдено оборудование для прослушки – помещение использовалось для деловых встреч и решения важных вопросов, пишет «Украинская правда».
Ранее руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова задержали сотрудники СБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что легализацией незаконных доходов в энергетике занимался офис в центре Киева, принадлежащий семье Андрея Деркача.
Через так называемую прачечную, по оценкам НАБУ, прошло около 100 млн долларов. По делу о коррупции в энергетической сфере обвинили семь человек, среди них бизнесмен Тимур Миндич,.
Газета ВЗГЛЯД писала, как внутренние враги президента Зеленского нанесли удар по самому уязвимому месту главы киевского режима.