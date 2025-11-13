Участники «схемы Миндича» собирали данные на руководство НАБУ и САП

Tекст: Вера Басилая

По данным украинских СМИ, участники коррупционной схемы, именуемой «схемой Миндича», занимались сбором служебной информации о руководстве НАБУ и САП, передает ТАСС.

В частности, на тайной квартире одного из фигурантов дела о хищениях в компании «Энергоатом» нашли досье на директора НАБУ Семена Кривоноса, руководителя подразделения детективов Александра Абакумова и других сотрудников антикоррупционных органов.

По сведениям издания, сотрудники правоохранительных органов, подчиняющиеся офису Зеленского, могли отслеживать действия работников НАБУ. Якобы после обысков у Миндича руководство НАБУ и САП стало получать угрозы, что за их действия последует ответная реакция.

Также сообщается, что заместитель главы САП Андрей Синюк мог передавать ключевую информацию фигурантам коррупционных дел. В октябре в СМИ появилась информация, что главу САП Александра Клименко могут временно отстранить с последующим назначением Андрея Синюка исполняющим обязанности руководителя.

Отдельно отмечается, что правоохранителям не пришлось вскрывать двери квартиры Миндича во время обыска – они были распахнуты, «то ли в знак демонстративной насмешки над обысками».

Обыски в доме на улице Грушевского длились около 12 часов, так как у Миндича оказалось несколько квартир, в одной из которых ранее отмечал день рождения Владимир Зеленский. В ней же было найдено оборудование для прослушки – помещение использовалось для деловых встреч и решения важных вопросов, пишет «Украинская правда».

Ранее руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова задержали сотрудники СБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что легализацией незаконных доходов в энергетике занимался офис в центре Киева, принадлежащий семье Андрея Деркача.

Через так называемую прачечную, по оценкам НАБУ, прошло около 100 млн долларов. По делу о коррупции в энергетической сфере обвинили семь человек, среди них бизнесмен Тимур Миндич,.

