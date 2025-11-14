Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
Командир роты ВС России: ВСУ отступают на западе Купянска
Украинские боевики начали отступление в Купянске, от них зачистили лесной массив к востоку от улицы Сеньковской и к югу от улицы Приоскольной, заявил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег».
Зачистка продолжается в районе реки Оскол, указал он, передает ТАСС.
Уже завершена зачистка улицы Приоскольской, зачищен лесной массив к востоку от Сеньковской.
Кроме того, поражены позиции ВСУ в лесопосадке к югу от улицы Приоскольной, уничтожены до 10 боевиков.
ВСУ продолжают отступать вдоль реки Оскол.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ проводят перегруппировку в районе Купянска, хотя там для украинской армии складывается сложная оперативная обстановка.
Также украинские военнопленные рассказывали о приказах командиров стрелять по гражданским в Купянске.