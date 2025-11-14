Командир роты ВС России: ВСУ отступают на западе Купянска

Tекст: Алексей Дегтярев

Зачистка продолжается в районе реки Оскол, указал он, передает ТАСС.

Уже завершена зачистка улицы Приоскольской, зачищен лесной массив к востоку от Сеньковской.

Кроме того, поражены позиции ВСУ в лесопосадке к югу от улицы Приоскольной, уничтожены до 10 боевиков.

ВСУ продолжают отступать вдоль реки Оскол.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ проводят перегруппировку в районе Купянска, хотя там для украинской армии складывается сложная оперативная обстановка.

Также украинские военнопленные рассказывали о приказах командиров стрелять по гражданским в Купянске.