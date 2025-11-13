Абхазия в два раза нарастила объем поставок лимонов в Россию

Объем экспорта лимонов из Абхазии в Россию вырос более чем вдвое

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экспорт лимонов из Абхазии в Россию увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Как уточняет Государственный таможенный комитет Абхазии, с начала цитрусового сезона в октябре в Россию из Абхазии вывезли 196 тонн лимонов, тогда как в аналогичный период 2024 года было вывезено всего 85 тонн.

Помимо лимонов, наблюдается рост экспорта мандаринов – с начала сезона вывезено 4,3 тыс. тонн, что на 716 тонн больше, чем годом ранее. Также увеличился объем экспорта фейхоа – на 127 тонн, до 1 014 тонн, тогда как хурмы вывезли немного меньше – 176 тонн, на две тонны ниже прошлогоднего показателя.

По данным Минсельхоза Абхазии, до марта предполагается экспортировать в Россию порядка 33 тыс. тонн мандаринов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Узбекистан также планирует увеличить экспорт лимонов в Россию и довести производство до 72,5 тыс. тонн к 2026 году.

Абхазия увеличила поставки мандаринов в Россию в конце 2024 года, экспорт за три месяца составил 30 тыс. тонн.

Через МАПП Адлер в Россию каждый день проходит до 200 грузовых транспортных средств с сельхозтоварами из Абхазии.