Поставки абхазских мандаринов в Россию выросли

Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию достиг 30 тыс. тонн за три месяца

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает «Интерфакс», Абхазия начала экспортировать мандарины в Россию с октября текущего года, и за это время объем поставок достиг 30 тыс. тонн.

Это на 5 тыс. тонн больше, чем за весь предыдущий сезон. Пресс-секретарь Краснодарской таможни Марина Жупанова отметила, что в преддверии новогодних праздников поставки продолжают увеличиваться.

По словам Жупановой, из Абхазии ежедневно поступает до 1 тыс. тонн мандаринов, а таможенный контроль проходит более 200 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией. Кроме мандаринов, в Россию также импортируются апельсины объемом 130 тонн, лимоны – 270 тонн и фейхоа – 800 тонн с начала сезона.

Однако Жупанова подчеркнула, что с начала сезона фиксируются нарушения таможенного законодательства. В частности, это касается отсутствия фитосанитарных сертификатов на перевозимую продукцию. По данным фактам возбуждено около 30 дел об административных правонарушениях.

Цитрусовые включены в перечень продукции, подлежащей фитосанитарному контролю. При наличии всех необходимых документов продукция проходит таможенный контроль в приоритетном порядке и в сжатые сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне в 2024 году потребят примерно 1,17 млн тонн мандаринов, из которых около 30% придется на декабрь, с основными поставками из Турции, Египта и Китая, где наиболее популярны маленькие фрукты и мандарины с зелеными листочками.