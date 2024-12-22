Стало известно количество съеденных россиянами мандаринов в 2024 году

Стало известно о потреблении 1,17 млн тонн мандаринов россиянами в 2024 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным аналитика Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, россияне в 2024 году съедят около 1,17 млн тонн мандаринов, сообщает РИА «Новости». Ожидается, что в декабре будет потреблено около трети этого объема. Дальнов объяснил, что в пересчете на плоды это составляет около ста мандаринов на человека в год, включая тридцать три-тридцать четыре в преддверии Нового года.

За последние десять лет потребление мандаринов в России увеличилось на 39%, что равно 28 плодам на человека. Все мандарины, продаваемые в российских магазинах, импортные и поставляются из двадцати двух стран. Основной объем импорта приходится на Турцию, которая занимает 40-50% поставок. Следом идет Египет с 20% поставок, откуда везут клементины. Третье место разделяют Китай и Марокко.

Китай в этом году занял около 10% от общего объема импорта, и поставляет свои знаменитые маленькие фрукты и мандарины с зелеными листочками. Марокко и Южная Африка занимают по 8%, причем марокканские мандарины популярны с 1960-х годов. Южная Африка преимущественно поставляет мандарины с марта по ноябрь, когда они менее востребованы в России.

Дальнов также отметил, что Абхазия, Грузия и Пакистан обеспечивают 2-3% поставок, а Аргентина и Перу замыкают первую десятку с долей около 1%. Он подчеркнул, что разнообразие стран-поставщиков позволяет стабилизировать поставки и выбрать мандарины по вкусу, удобству очистки и другим характеристикам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия зафиксировала рекордный импорт мандаринов из Абхазии. Россия увеличила импорт мандаринов из Китая вдвое по сравнению с предыдущими показателями. Также сообщалось, что мандарины могут вызывать аллергические реакции, и их стоит избегать людям, склонным к аллергии.