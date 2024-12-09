Стало известно о рекордном импорте мандаринов из Абхазии в Россию

ФТС: За день в Россию ввезли 1 тыс. тонн мандаринов из Абхазии через МАПП Адлер

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФТС, в Россию из Абхазии через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Адлер Краснодарской таможни за последние сутки было ввезено около 1 тыс. тонн мандаринов. Это часть активного ввоза цитрусовых, который продолжается уже несколько месяцев. Уже сейчас с начала октября текущего года поставлено 16 тыс. тонн плодов, что на 60% превышает показатели прошлого года, когда было ввезено 10 тыс. тонн.

Кроме мандаринов, из Абхазии в Россию предприниматели ввозят и другие виды сельхозпродукции: фейхоа, хурму, апельсины, лимоны и орехи. Общий объем импортированных из соседней республики продуктов составляет 17,5 тыс. тонн. Ежедневно через МАПП Адлер проходит до 200 грузовых транспортных средств, что указывает на значительный поток сельхозпродукции.

Цитрусовые плоды и другие свежие или сушеные фрукты относятся к подкарантинной продукции и проходят фитосанитарный контроль. При наличии всех необходимых документов соответствия продукция проходит таможенные процедуры быстро и в приоритетном порядке. Использование электронного декларирования и современных технических средств контроля способствует ускорению этих процессов.

По данным ФТС, в прошлом году за весь сезон в Россию было ввезено порядка 25 тыс. тонн мандаринов. В этом году планируется не снизить объемы поставок по сравнению с прошлым сезоном, что свидетельствует о стабильном спросе на эту продукцию в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, на границе Абхазии и России началось скопление грузовиков, груженых мандаринами. Россельхознадзор опроверг запрет на поставки мандаринов из Абхазии.