Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

Диетолог Стародубова предупредила о вреде мандаринов для аллергиков и беременных

Tекст: Вера Басилая

Антонина Стародубова сообщила, что мандарины следует потреблять с осторожностью, цитрусовые противопоказаны людям, склонным к аллергии, беременным женщинам, а также детям раннего возраста. Даже небольшое количество мандаринов может вызвать серьезные аллергические реакции, передает РИА «Новости».

Стародубова отметила, что мандарины содержат высокую концентрацию фруктовых кислот, которые стимулируют работу органов ЖКТ. Однако из-за этого они нежелательны при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Мандарины не используются в питании детей раннего возраста, поскольку даже очень небольшое употребление цитрусовых в этом возрасте может спровоцировать выраженную аллергическую реакцию», – подчеркнула она.

Диетолог также порекомендовала людям с хроническими заболеваниями проконсультироваться с врачом перед включением мандаринов в рацион.