Литва на десять лет запретила въезд Моргенштерну

Литва запретила Моргенштерну въезд на десять лет из-за угрозы безопасности
Власти Литвы запретили Алишеру Моргенштерну* (включен в реестр иноагентов в России) въезд в страну на десять лет. Об этом сообщил представитель департамента миграции балтийской республики Рокас Пукинскас, передает ТАСС.
«Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение десяти лет», – сказал он.
По словам представителя ведомства, такое решение принято на основе обращения МИД Литвы и дополнительно собранной информации, которая позволяет предположить, что нахождение рэпера в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Прибалтики заявили, что поп-музыка из России вызывает у молодежи интерес к русскому языку
Литва летом ввела запрет на въезд для россиян без биометрических паспортов.
Между тем рэперу Алишеру Моргенштерну, признанному иноагентом в России, в прошлом году не удалось получить визу в Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на его длительное проживание там.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом