  • Новость часаМИД: Россия готова откликнуться на любые конструктивные инициативы по Украине
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    Ким Чен Ын сделал Северную Корею опаснее
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    Писателя Акунина объявили в розыск
    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
    Захарова: В протестах европейских фермеров нет «руки Москвы»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 22:40 • Новости дня

    Моргшенштерна не пустили в Дубай

    Запрещенному в России рэперу Моргенштерну не продлили туристическую визу в Объединенные арабские эмираты

    Tекст: Денис Тельманов

    Признанному в России иноагентом рэперу Алишеру Моргенштерну* не дали визу в Объединенные арабские эмираты, где он несколько лет проживал как турист.

    «Когда у меня кончились дни, мне нужно было продлевать визу и мне отказали как туристу», – рассказал артист в личном блоге, передает StarHit.

    Отмечается, что певца остановили на паспортном контроле после прилета в Дубай, сотрудник паспортного контроля сообщил, что ему закрыт въезд в страну.

    Моргенштерн предположил, что решение заблокировать въезд в страну сыграло интервью с Ксенией Собчак», выпущенное в ноябре 2023 года.

    Ранее власти ОАЭ внесли Алишера Моргенштерна* (признан иностранным агентом) в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов, сообщили СМИ.

    Запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью рэпера Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.

    В июне Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна за отказ указывать в соцсетях статус иностранного агента. Минюст включил рэпера в список иностранных агентов в начале мая.

    26 января 2024, 17:21 • Новости дня
    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76

    СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области

    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76 на территории Белгородской области, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области, сообщил Следственный комитет России.

    Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.

    Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

    Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».

    Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

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    26 января 2024, 09:28 • Новости дня
    Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

    Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

    Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Мельник, он возмущен политикой Украины, когда человеку просто четыре месяца «повыплачивали эту «сотку», а потом списывают. Он добавил, что даже если раненому назначают пенсию, ее не хватает для нормальной жизни.

    Мельник сообщил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.

    «У меня вопрос к государству: как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что вы их просто бросаете на определенном этапе», – обратился военный к чиновникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как украинских военных оставят без помощи и без денег.

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    26 января 2024, 14:27 • Новости дня
    Миллиардер из России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
    Миллиардер из России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
    @ protectpuremaths

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бизнесмен Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, стал лидером рейтинга крупнейших налогоплательщиков Британии, опубликованного газетой The Times.

    По данным The Times, основатель трейдинговой компании XTX Markets Герко по итогам 2023 года заплатил в виде налогов 665 млн фунтов (845 млн долларов), передает ТАСС. Это крупнейшая сумма в истории Британии за один год. По оценкам издания, состояние бизнесмена составляет более 9 млрд фунтов (11,5 млрд долларов).

    Герко является доктором математических наук, окончил МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ). В 2016 году бизнесмен получил британский паспорт, а в декабре 2022 года сообщил, что завершил начатый в 2020 году процесс выхода из российского гражданства.

    На второй строчке рейтинга расположился экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун с 652 млн фунтов налогов (829 млн долларов), на третьей – совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, перечислившие в бюджет Британии 375 млн фунтов (475 млн долларов) налогов.

    Ранее Bloomberg составило список российских бизнесменов, заработавших больше всего денег в прошлом году.

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    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

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    26 января 2024, 16:52 • Новости дня
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что Америка рискует столкнуться с «разрушительным гражданским противостоянием».

    Губернатор Техаса Грэг Эббот «смачно наплевал» на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать в штате заграждения из колючей проволоки, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все что угодно – лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев», – отметил он .

    По словам Медведева, Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики: «Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении».

    Замглавы Совбеза напомнил, что история знает случаи, когда отдельные штаты пытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, но это привело к гражданской войне, унесшей тысячи жизней.

    Он полагает, что Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, еще более разрушительного гражданского противостояния: «А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы».

    «И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», – написал Медведев.

    Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги».

    До этого федеральные власти в США вступили в конфликт с властями Техаса: техасская нацгвардия вытеснила федеральных пограничников в Игл-Пассе и установила свой контроль над границей.

    Администрация США подала в Верховный суд на техасские власти из-за блокировки нацгвардией штата доступа к границе федеральным службам.

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    26 января 2024, 16:38 • Новости дня
    Вице-губернатор Техаса призвал Вашингтон «уйти с дороги»
    Вице-губернатор Техаса призвал Вашингтон «уйти с дороги»
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги», сообщил телеканал Fox News.

    В эфире телеканала Патрик призвал Байдена не совершать крупнейшую ошибку – идти на конфронтацию с правоохранителями, армией и национальной гвардией на границе. По его словам, техасские силовики делают то, чего хочет американский народ, передает РИА «Новости».

    Вице-губернатор отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы не допустить столпотворения на границе. Патрик добавил, что если Джо Байден уйдет с пути местных силовиков, то они смогут защитить границу.

    Ранее в четверг губернатор Техаса Грег Эббот объявил о «вторжении» мигрантов и мерах по самозащите из-за сложившейся ситуации. Национальная гвардия штата Техас взяла под свой контроль участок границы с Мексикой, закрыв доступ агентам федеральной пограничной службы.

    Между тем Верховный суд США по запросу администрации Байдена разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. В то же время губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Байдена в нежелании защищать границу США и бороться с нелегальной миграцией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как борьба между президентом США и Конгрессом за деньги для Украины получила еще одно измерение и воодушевила сепаратистов Техаса.

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    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

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    26 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Стало известно о работе над существенным увеличением дальности полета ракеты «Оникс»

    Дальность полета российской ракеты «Оникс» решили существенно увеличить

    Стало известно о работе над существенным увеличением дальности полета ракеты «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гендиректор – генконструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», член СоюзМаш) Александр Леонов сообщил о планах увеличить дальность полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс».

    «У нас перспективы развития «Оникса» есть. В том числе существенное увеличение дальности», – сказал Леонов, передает ТАСС. Он добавил, что не готов назвать конкретные цифры, но заверил, что предприятие активно работает над этим.

    Леонов также сообщил, что НПО машиностроения в ближайшее время завершит летные испытания радиолокационного космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 1.

    Он отметил, что космическое направление деятельности предприятия развивается вполне успешно: во втором квартале этого года планируется запустить второй «Кондор-ФКА», ведется работа над третьим и четвертым, а также над еще более малыми аппаратами.

    Работы ведутся как по договорам с Роскосмосом, так и за счет собственных средств из так называемого инновационного фонда, сообщил Леонов.

    Ранее стало известно о планах России использовать «Кондор» для разведки на Украине.

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    26 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Во Франции заявили об «огромной провокации» Еврокомиссии против фермеров

    Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС ради спасения сельского хозяйства Франции

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «невероятным» действия Европейской комиссии, которая в разгар акций протеста фермеров из Франции, Германии, Польши и других европейских стран собирается ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур (общий рынок стран Южной Америки).

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) подчеркнул, что ЕК совершила «огромную провокацию», которая «убьет сельское хозяйство» Франции и других европейских стран. «Она вполне может это сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Политик считает, что Европейский союз необходимо уничтожить, прежде чем объединение «разрушит» его страну.

    Филиппо и ранее заявлял, что Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

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    26 января 2024, 12:58 • Новости дня
    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела

    Политолог Межуев: Противоречия Юга и Вашингтона сможет решить только Верховный суд США

    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Жителям республиканских штатов, в частности Техаса, непонятно, почему колоссальные суммы тратятся на Украину, а не на защиту южных границ. Проблему обостряет и идеологический раскол, усилившийся в стране с приходом к власти Джо Байдена. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Борис Межуев. Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны.

    «Ситуация предельно опасная. Уже 25 республиканских штатов во главе с Техасом пытаются отстоять свои права на самостоятельную защиту границы. Противоречия между южными регионами и администрацией Джо Байдена накалились до предела. Разрешить конфликт сможет только формально нейтральная инстанция – Верховный суд США», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Скорее всего, ему придется занять сторону взбунтовавшихся штатов. В противном случае ситуация может лишь усугубиться, а последствия будут совершенно непредсказуемыми. Миграционная проблема всегда крайне остро воспринималась американцами из республиканских регионов, а при Байдене этот вопрос значительно обострился», – отмечает эксперт.

    «Жителям того же Техаса непонятно, почему колоссальные суммы из бюджета уходят на внешнеполитические инициативы, например, на Украину. По их мнению, гораздо более мудрым решением стало бы укрепление границ, которое смогло бы решить проблему наркотрафика и потока нелегальных мигрантов», – подчеркивает собеседник.

    «Однако сводить все лишь к этому было бы неправильно. США до сих пор переживают идеологический разлом, сформировавшийся после Гражданской войны. Долгое время южные штаты ощущали давление со стороны Севера. Однако при Трампе они наконец-то получили «кислород» и стали определяющей силой в стране», – акцентирует он.

    «Между тем вскоре либеральные элиты Штатов начали публично втаптывать в грязь их избранника. Фактически оказались задеты сами идеалы и представления граждан республиканских регионов. Все это и породило текущий кризис, разрешение которого потребует немало усилий со стороны правительства США», – резюмирует Межуев.

    Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны. Главы регионов считают, что действующий президент и его администрация сделали страну «полностью уязвимой для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

    В их официальном заявлении, размещенном на сайте Ассоциации республиканских губернаторов, говорится, что вместо соблюдения закона и защиты границы, Белый дом принял решение о подаче иска на Техас за действия по обеспечению безопасности собственных граждан. Указывается, что в настоящий момент регион переживает исторический максимум по показателям нелегальной миграции и обороту смертоносных наркотиков.

    Губернаторы поддержали власти Техаса, которые планируют самостоятельно встать на защиту контролируемого ими участка границы с Мексикой от наплыва иностранных граждан. Напомним, сложившаяся ситуация обострилась после того, как власти южного штата закрыли агентам федеральной пограничной службы доступ к городу Игл-Пасс.

    Как сообщает издание CBS, данный населенный пункт располагается непосредственно на границе с Мексикой. Представители национальной гвардии Техаса «захватили контроль» над парком Шелби и начали самостоятельные действия по удержанию мигрантов. До этого власти штата не позволили катерам федерального пограничного патруля нести службу в указанном районе.

    Споры между Техасом и властями США вокруг миграционной проблемы нарастают с декабря прошлого года. Тогда губернатор штата Грег Эббот подписал закон SB4, согласно которому правоохранительным органам региона дается право останавливать, арестовывать и заключать в тюрьму незаконно прибывших иностранцев в обход федерального руководства, пишет в другом своем материале издание.

    Белый дом упрекает власти региона и в других случаях значительного превышения полномочий. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно изучала историю тяжелых отношений Техаса и Вашингтона.

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    26 января 2024, 08:29 • Новости дня
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии

    Спецпредставитель президента по Сирии Лаврентьев: После вывода войск США из Ирака последует вывод войск из Сирии

    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    После вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

    По его словам, США не смогут поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии без возможности использовать иракскую территорию, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Лаврентьев сообщил, что Россия уже получила уведомление Ирака о готовности США вывести из этой страны свой военный контингент, вопрос заключается в том, сколько времени это займет и какая будет процедура.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем вывод американских войск из Ирака обернется для всего региона.

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    26 января 2024, 15:14 • Новости дня
    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    WSJ узнала о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон, некоторые из которых датируются VI веком, пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По сообщению издания, экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. Газета отмечает, что после начала СВО сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий и, по мнению издания, «поступили мудро, сделав это», поскольку с тех пор фасад и крыша здания были повреждены, пишет РБК.

    Иконы из музея отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем. Как рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран, никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся. По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР во взаимодействии с УФСБ по ЮВО в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР обнаружили более ста православных икон, которые военнослужащие ВС Украины планировали вывезти на территорию, подконтрольную Киеву.

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    26 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский назвал параноидальным выступление представителя Украины в ООН

    Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым, заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

    «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что Россия опубликовала списки украинских пленных, которых везли для обмена, эти фамилии были доведены до украинской стороны.

    Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия. При этом она назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Россия ранее призвала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

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    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками спецоперации в Петербурге.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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    26 января 2024, 15:43 • Новости дня
    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду

    The American Conservative: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу от отчаяния

    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям в Белгороде от отчаяния, пишет The American Conservative.

    Издание подчеркивает, что Киеву необходимо эскалировать конфликт, чтобы продолжать получать помощь от Запада, передает РИА «Новости».

    «Сейчас это особенно актуально, так как положение Зеленского у власти становится все более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это», – отмечено в статье.

    Также издание отмечает, что перспективы поддержки Украины гораздо менее очевидны, ввиду меняющихся геополитических потрясений в других частях мира.

    Кроме того, автор статьи призвал Запад повлиять на Зеленского, чтобы подобные удары по российским городам не привели к прямому столкновению России и НАТО.

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО.

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