Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Итальянская Corriere della Sera передумала публиковать интервью с Лавровым
МИД России предложил итальянской газете Corriere della Sera провести интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и получить из первых уст ответны на многие вопросы, однако по итогам газета передумала выпускать материал.
В пресс-службе МИД России рассказали, что редакция итальянской газеты с энтузиазмом согласилась на предложение и направили объемные вопросы к интервью с Лавровым. На каждый из них министр дал исчерпывающий ответ, однако размещать текст издание отказалось.
«Нам объясняли, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой», – сказано в заявлении дипломатического ведомства в Telegram-канале.
В интервью Corriere della Sera Лавров, в частности, раскрыл детали обменов погибшими бойцами, а также признал подготовку Европы к большой войне с Россией.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о цензуре ЕС и назвал Брюссель «Советским Союзом Европы». Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года.