Синоптик Леус заявил о спаде самой мощной магнитной бури
Интенсивность возмущений магнитосферы Земли продолжает ослабевать, что позволяет говорить о прекращении магнитной бури, при этом вопрос прохождения облака плазмы остается открытым, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«С небольшой натяжной можно говорить о паузе или даже о прекращении магнитной бури. Максимально сильными возмущения так и остались в самом начале бури. Существенно снизилась и вероятность появления северных сияний», – написал он.
Леус добавил, что самым интересным для специалистов остается вопрос прошло ли через нашу планету облако плазмы от самой мощной из трех вспышки?
«Ответ на него даст предстоящая ночь...», – загадочно указал синоптик.
Ранее 12 ноября ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об очень сильной магнитной бури планетарного масштаба, почти достигшей высшего уровня G5.
«В данный момент она регистрируется средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней», – писали они Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые 11 ноября зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года. До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» из-за ожидания сильной магнитной бури, который продлится 36 часов.