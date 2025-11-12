В США объявили критический погодный день

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
В США объявлен критический погодный день из-за магнитной бури
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» из-за ожидания сильной магнитной бури, который продлится 36 часов.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило для территории страны статус «критический погодный день» в связи с ожидаемой мощной магнитной бурей, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Такой режим продлится 36 часов – до 12 часов по всемирному времени 13 ноября 2025 года. Для Москвы это 15 часов того же дня.
Как сообщается в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, согласно нормативным документам NOAA, подобный статус вводят при возникновении опасных для жизни погодных явлений на территории или вблизи США, а также на их островных владениях. Кроме континентальной части, режим распространяется на Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Гуам и Американское Самоа.
«Это объявление прежде всего ограничивает деятельность самого агентства, вводя запрет на любые операционные изменения без согласия руководства соответствующего региона или центра», – отметили в институте. Документ также определяет приоритетный доступ к критическим ресурсам – в том числе технологиям и IT-продуктам управления.
Ранее аналогичный режим был введён 22 августа этого года из-за урагана Эрин и угрозы восточному побережью США. Подобные меры призваны повысить готовность служб к реагированию на природные катастрофы и минимизировать возможный ущерб.
Напомним, накануне ученые зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года.
До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.