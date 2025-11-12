В ОП прошло первое заседание Комитета по сохранению исторической памяти

Tекст: Валерия Городецкая

Главная цель комитета заключается в расширении международного сотрудничества и развитии взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, для сохранения исторической памяти России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова подчеркнула важность сохранения исторической памяти, чтобы помнили, знали и не забывали подвиг Победы в Великой Отечественной войне. «Сегодня собрались на площадке Общественной Палаты России для того, чтобы обсудить, как дальше продвигать эту тему. Как сохранить эту гордость за нашу победу. Это нужно делать в разных странах, где сегодня есть наши представители, где сегодня есть люди, которые тоже хотят, чтобы не забывали. Люди, готовые говорить правду, историческую правду, которая только одна», – сказала она.

Руководитель регионального штаба КСВО Ярославской области Елена Виноградова предложила проводить общие молебны. По ее мнению, сейчас у людей есть острая необходимость в моральной поддержке. «К примеру, у нас идет молебен один раз в месяц, в определенный день. Например, в Тунисе в храме тоже могла бы идти в этот же день молитва о наших воинах. То есть мы вместе молимся. Сила молитвы очень велика. Бойцы поймут, что за них молятся не только в нашей стране, но и соотечественники за рубежом», – отметила Виноградова.

В ходе заседания, прошедшего в формате международного телемоста, спикеры из США, Туниса, Испании, Малайзии и Иордании поделились своими проектами. Президент Тунисско-Российской ТПП Христина Романенко рассказала о проектах, реализованных в Тунисе, включая проект о героях Великой Отечественной войны и конкурс детских рисунков, посвященный юбилею Победы. Президент Ассоциации «Развитие всестороннего сотрудничества между Россией и Испанией» Виктория Самойлова привела пример акции «Бессмертный полк» как символа единения.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Воронежской области Маргарита Масленникова рассказала о региональном проекте КСВО «Время героинь», направленном на подготовку женщин к возвращению бойцов с фронта и их развитию. Руководитель КСВО Тульской области Галина Фомина заявила о готовности поддержать любые патриотические проекты на своих площадках. Руководитель направления патриотического воспитания молодежи КСВО Ярославской области Юлия Балакова предложила создать телемосты по патриотическому воспитанию с молодежью из разных стран.