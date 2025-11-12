В новых регионах России запланировали собрать 4 млн тонн зерна

Лут: В Донбассе и Новороссии в этом году намерены собрать 4 млн тонн зерна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Общий объем урожая зерновых в Донбассе и Новороссии по итогам 2025 года составит около 4 млн тонн, масличных – около 600 тыс. тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе правительственного часа в Госдуме, пишет ТАСС.

По словам Лут, все четыре новых региона страны в этом году столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, как и весь юг России в целом.

«По объему производства все четыре региона попали в этом году в плохую ситуацию погодную, собственно, как и весь юг, поэтому объем производства зерновых будет чуть ниже, чем в прошлом году, порядка 4 миллионов тонн мы ожидаем там получить и порядка 600 тыс. тонн масличных. Там, к сожалению, пока мы выращиваем только подсолнечник, так было исторически на этих территориях, но, конечно, будем развивать севооборот в наших воссоединенных регионах», – сказала Лут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сохраняет мировое лидерство по экспорту пшеницы, несмотря на засуху.

Россия в 2025 году собрала 130 млн тонн зерна в бункерном весе.

В ноябре по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана в Армению прибыла первая партия российского зерна.