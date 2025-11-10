Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» собрал более 7,5 тыс. заявок

Tекст: Елизавета Шишкова

Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего на участие зарегистрировались 7594 человека из 89 регионов России и 11 зарубежных стран, включая Италию, Германию, Китай и Саудовскую Аравию. Участники представляют широкий спектр отраслей агропромышленного комплекса, среди них фермеры, механизаторы, машиностроители, внедряющие современные технологии.

Генеральный директор Президентской платформы Андрей Бетин в ходе подведения итогов отметил: «Уверен, что благодаря конкурсу «Лидеры АПК», основанному на лучших методиках конкурса управленцев «Лидеры России», в сообществе появится серьезное прибавление высококлассных профессионалов, которые способны изменить жизнь россиян к лучшему».

Большинство конкурсантов – мужчины, они составляют 62% участников. Средний возраст претендентов – 40 лет. Более четверти управленцев имеют два и более высших образования, а 16% прошли обучение в аспирантуре, адъюнктуре или ординатуре. 11% участников имеют управленческий стаж более 15 лет.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут подчеркнула, что заявки пришли не только со всех регионов страны, но и из-за рубежа, что говорит о высоком интересе к конкурсу среди как опытных, так и молодых специалистов. По ее словам, агропромышленный комплекс – один из самых динамичных и технологичных секторов российской экономики.

Наибольшее количество заявок поступило из Центрального федерального округа (2546) и Приволжского федерального округа (1814). В десятку лидеров по количеству заявок вошли Москва, Татарстан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и другие регионы. Впереди участников ждут дистанционный этап, тестирование и финал, после чего победители смогут пройти обучение в Высшей школе управления и получить наставничество от ведущих специалистов отрасли.