Tекст: Вера Басилая

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, динамика на линии боевого соприкосновения говорит о том, что положение киевского режима будет только неизбежно ухудшаться, передает ТАСС.

Песков также прокомментировал ситуацию внутри украинского общества, отметив, что число сторонников мирного урегулирования на условиях России на Украине будет расти, несмотря на «достаточную запуганность общества».

Он обратил внимание на данные украинских социологов, согласно которым доля украинцев, согласных на российские условия завершения спецоперации, с 2022 года увеличилась с четырех до 16 процентов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что власти России не располагают информацией о достоверности подобных опросов, но, по его мнению, наблюдается явная усталость от конфликта, а интерес к миру будет лишь возрастать.

Песков отметил, что вера руководства Украины в военную победу, поддерживаемая европейскими странами, является ошибочной.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

Песков заявил, что причиной приостановки урегулирования ситуации на Украине стала неготовность Киева выбирать политико-дипломатическое решение конфликта и влияние европейских стран.