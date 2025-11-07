Песков объяснил паузу в урегулировании конфликта на Украине

Песков: Пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине возникла из-за Киева

Tекст: Валерия Городецкая

«Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования – эта та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий», – сказал представитель Кремля, комментируя слова спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который назвал основным препятствием для мира недоверие сторон, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что боевые действия продолжают ухудшать положение украинской стороны. Он также отметил, что в сложившейся ситуации о каком-либо взаимном доверии между Россией и Украиной говорить не приходится.

«Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Это не дефицит [доверия], а его отсутствие», – пояснил Песков.

В сентябре Песков сообщил, что взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.