Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Компания объяснила задержку пассажиров парома Seabridge в Трабзоне
Компания Liderline объяснила задержку пассажиров парома Seabridge в Трабзоне
Пассажиры парома Seabridge, не допущенного в порт Сочи, остаются на борту судна в турецком Трабзоне и ждут организации возвращения в Россию, сообщил представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
По его словам, пассажиры парома Seabridge, которые не смогли попасть в порт Сочи и уже несколько суток находятся в Трабзоне, остаются на борту судна, сообщает РИА «Новости».
Чакыр рассказал, что на пароме остаются 19 человек, для которых сейчас подбирают билеты на самолет, автобус или поезд для возвращения в Россию.
По словам Чакыра, пассажиры пока не могут сойти на берег из-за необходимости прохождения паспортного контроля и получения печатей о въезде в Турцию. «Пассажиры остаются на борту парома. Мы сейчас ищем для них варианты билетов на самолет, автобус или поезд для их возвращения в РФ, подготавливаем документы, чтобы возместить ущерб. Через несколько часов мы предложим пассажирам варианты и в зависимости от их выбора приобретем билеты, после чего начнем постепенно выпускать их с парома», – сказал Чакыр.
Чакыр также уточнил, что если кто-то захочет остаться в Турции, ему выдадут компенсацию в размере стоимости билетов в Россию, после чего человек будет сам решать, как вернуться. Он заверил, что ни у кого из пассажиров не возникнет проблем с паспортным контролем, а уровень комфорта на судне сопоставим с отелем. По словам представителя компании, министерство транспорта и инфраструктуры Турции занимается вопросом недопуска парома в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубани сочли запуск паромной линии Сочи – Трабзон преждевременным.
Паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в порт Сочи.
Пассажиры парома Seabridge жаловались на длительную проверку судна в Сочи.