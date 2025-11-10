Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Сенатор заявил об «отмене» Украины из-за запрета упоминать династию Романовых
Сенатор Волошин заявил об «отмене» Украины из-за запрета упоминать Романовых
Признание династии Романовых символом «российского империализма» и запрет на ее упоминание фактически отменяет саму Украину и ее историю, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
По словам Волошина, запрет на Украине царского рода Романовых в рамках закона о декоммунизации превращает антироссийскую риторику Киева в «театр абсурда», передает ТАСС.
«Это решение заставляет всерьез усомниться в когнитивных способностях нынешних украинских властей. Более того, отменяя все, что связано с династией Романовых, официальный Киев фактически отменяет саму Украину и ее историю», – подчеркнул сенатор.
Волошин добавил, что благодаря династии Романовых были заложены основы промышленного, экономического потенциала Украины, а также сам факт существования страны.
После Переяславской рады 1654 года украинские земли присоединились к Русскому государству, а гетман Богдан Хмельницкий присягнул на верность царю Алексею Михайловичу. В дальнейшем, по итогам войн с Речью Посполитой и Османской империей, территория современной Украины вошла в состав Российской империи при династии Романовых.
Украинский институт национальной памяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» согласно закону о декоммунизации.
Власти на Украине постановили удалить имена царской семьи, а также убрать из топонимики и культурного наследия любые упоминания о русском морском офицере Петре Шмидте.
В Киеве в сентябре 2024 года изменили названия более 50 улиц и площадей, лишив большинство из них упоминания российских деятелей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу украинского Института национальной памяти и предложила его сотрудникам пройти психиатрическое обследование.