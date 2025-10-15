Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.2 комментария
Захарова: Сотрудникам Института национальной памяти нужны «справки психиатра»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала действия украинского Института национальной памяти, посоветовав им пройти психиатрическое обследование.
Попытки украинского Института национальной памяти «декоммунизировать» объекты, связанные с Александром Пушкиным и другими выдающимися деятелями мировой культуры, вызвали резкую реакцию российского МИДа, передает ТАСС.
Мария Захарова заявила, что такие действия указывают на необходимость для сотрудников учреждения обзавестись «справками от психиатра».
Дипломат обратила внимание, что институт требует декоммунизации всех объектов, связанных с Пушкиным, а также другими русскими писателями, поэтами и композиторами – Михаилом Лермонтовым, Александром Грибоедовым, Гавриилом Державиным, Иваном Буниным, Иваном Тургеневым, Константином Аксаковым, Модестом Мусоргским и Михаилом Глинкой. Захарова подчеркнула, что историческое наследие разделяется институтом на «черные и белые списки».
В черный список попал Пушкин, а в белый список – декабрист Кондратий Рылеев, основоположник научной педагогики Константин Ушинский и основоположник космонавтики Константин Циолковский. По словам Захаровой, институт считает, что эти деятели «не занимались пропагандой имперской политики и поддерживали идеи свободы и гуманизма», в отличие от Пушкина.
Захарова также сообщила, что «горе-эксперты» из соответствующего института «докопались и до личности Ивана Сусанина».
«Я понимаю, что им становится не по себе от самого упоминания того, что под Москвой была отражена атака французских агрессоров. <…> Но это же история! Ну как же можно с ней так поступать?» – добавила Захарова.
Ранее Захарова сравнила призывы запретить Пушкина на Украине с поведением Шарикова.
Украинский Институт национальной памяти заявил о необходимости убрать памятные объекты, связанные с Бородинским сражением.
Сенатор Константин Косачев назвал позицию по Сусанину на Украине заискиванием перед поляками.