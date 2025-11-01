Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
Анонсирован запуск онлайн-платформы о главных проектах России
В День народного единства стартует новый онлайн-проект «Будущее страны.рф», который в интерактивной форме знакомит пользователей с мегапроектами, включая уникальный БРЕСТ-ОД-300.
Запуск проекта реализуется Национальным центром «Россия» и Институтом развития интернета (ИРИ), отмечается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Платформа предлагает пользователям ознакомиться с ключевыми национальными программами, среди которых цифровая трансформация, безопасность, создание комфортной среды, технологическое лидерство, устойчивость экономики, экологическое благополучие, здоровье и поддержка семьи.
Особое внимание уделено разделу мегапроектов. Посетители сайта смогут узнать о таких достижениях, как научный центр «Юнити Парк» мирового уровня в Югре, строительстве первого в мире энергокомплекса с реактором БРЕСТ-ОД-300 в Томской области, а также о возможностях атомного ледокола «Россия», предназначенного для работы в суровых условиях Арктики.
Материалы представлены в легкой и доступной форме, чтобы заинтересовать молодежь и активных граждан, вдохновить их на участие в развитии страны. Для пользователей подготовлены викторины и интерактивные задания, что делает процесс изучения информации более увлекательным.