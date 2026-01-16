Верховный суд: Мигрантов могут выдворить даже при браке с гражданином России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заключение брака с гражданином России не препятствует выдворению иностранного гражданина, если суд уже признал его пребывание нежелательным, сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

Факт брака, заключенного после вынесения такого решения, не имеет значения для рассмотрения дела, а наличие семьи не освобождает иностранца от мер миграционного контроля.

Поводом для разъяснения стала жалоба гражданки Украины, которая после отбытия наказания за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, требовала отменить решение о нежелательности ее пребывания в России.

Женщина утверждала, что это нарушает ее право на личную и семейную жизнь, так как она долго жила в стране и собиралась выйти замуж за гражданина России.

Суд первой инстанции и апелляция отказали заявительнице в удовлетворении требований. Позже кассационная инстанция отменила эти решения, сославшись на то, что к моменту апелляционного рассмотрения женщина уже вступила в брак. Верховный суд не согласился с этим выводом и оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций.

