Верховный суд: Мигрантов могут выдворить даже при браке с гражданином России
Наличие брака с российским гражданином не мешает выдворению иностранца за пределы страны по решению суда, объяснил Верховный суд Российской Федерации.
Заключение брака с гражданином России не препятствует выдворению иностранного гражданина, если суд уже признал его пребывание нежелательным, сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.
Факт брака, заключенного после вынесения такого решения, не имеет значения для рассмотрения дела, а наличие семьи не освобождает иностранца от мер миграционного контроля.
Поводом для разъяснения стала жалоба гражданки Украины, которая после отбытия наказания за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, требовала отменить решение о нежелательности ее пребывания в России.
Женщина утверждала, что это нарушает ее право на личную и семейную жизнь, так как она долго жила в стране и собиралась выйти замуж за гражданина России.
Суд первой инстанции и апелляция отказали заявительнице в удовлетворении требований. Позже кассационная инстанция отменила эти решения, сославшись на то, что к моменту апелляционного рассмотрения женщина уже вступила в брак. Верховный суд не согласился с этим выводом и оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций.
